Ramil’ озвучил свои «Серые мысли»

В альбом вошло 8 песен. Это как сольные композиции, так и фиты с Бастой и Tigo. Песни получились разноплановыми по звучанию: меланхолия сменяется нервом, а размышления переходят в крик. Наиболее ярко это иллюстрирует музыкальная работа «Изъяны». Спокойная гитара чередуется с мощными барабанами. Контрасты прослеживаются и в тексте: лирический герой рассказывает о неидеальных идеалах.

Рамиль Алимов родился 1 февраля 2000 года в Нижнем Новгороде. Его популярность началась с сингла «Хочешь со мной», а хит «Сияй» закрепил успех. Артист уже сформировал свой стиль, но при этом открыт для перемен. В одном из интервью исполнитель рассказал, что его творчество постоянно эволюционировало. Оно начиналось с более андеграундного звучания, затем перешло в поп-рэп, а позже и в поп-музыку.



Ramil

Тур стартует уже через неделю — 13 февраля. Предварительно, выступления продлятся до мая. Как заявил музыкант, он ждёт всех «на движ».

Напомним, в 2025 году Ramil’ выпустил ряд треков, в том числе «Что у неё внутри», «Мама, спаси меня», «Мои чувства» и «Оставлю себя в памяти». Кроме того, артист стал участником проекта «Звёзды в джунглях» на ТНТ.