Рыжий «Иванушка» рассказал о травмах: «Это было эпично!»

В ток-шоу «Звезды сошлись» 55-летний певец поделился самыми запоминающимися случаями из многолетней концертной практики.



Самым серьезным оказалось падение с трапа самолета в Новосибирске. Певец вспомнил, что дело было зимой, ступеньки обледенели, и на одной из них он поскользнулся.

«Это было феноменально, это было прекрасно. <…> Это было эпичное падение. Кубарем и на лед. Шок болевой, потом добрался до дома, а на следующее утро я поехал и сделал рентген. Мне говорят: поздравляем, у вас три ребра сломано и ключица», — рассказал артист.

Врачи настаивали на операции на ключице, но Григорьев-Апполонов решил получить второе мнение. Один из медиков заверил, что ключица заживет самостоятельно. «Я не стал делать операцию, через месяц всё зажило», — сообщил артист.

Другой случай, о котором рассказал певец, произошел перед юбилейным концертом коллектива. Врачи обнаружили у него язву и настаивали на госпитализации, но концерт отменять было нельзя.

«Неделю пробыл в больнице, сказали, что нужно еще лечиться, а я и так репетиции пропустил, и мы не можем отменить концерт. Меня привезли туда на скорой, я выступал, а в зале сидели два врача на шухере», — вспомнил Григорьев-Апполонов.

Недавно выступление артиста едва не сорвалось по другой причине. На юбилейном концерте композитора Александра Зацепина в Кремле Григорьев-Апполонов обнаружил за несколько минут до выхода, что оставил сценический костюм на контрольно-пропускном пункте. Возвращаться было некогда, и певец начал собирать образ из вещей друзей — Кирилла Туриченко, Кирилла Андреева и Дмитрия Маликова.