Андрей Григорьев-Апполонов открыл памятник самому себе

Опубликовано пользователем

Солист группы «Иванушки International» Андрей Григорьев-Апполонов посетил открытие памятника самому себе в Сочи.

Скульптура «Счастливчик» была установлена в центре города на Платановой аллее, сообщает Intermedia со ссылкой на «Комсомольскую правду». Бронзовый артист стоит на облаке и держит в руках тучу.

Памятник Андрею Григорьеву-Апполонову в Сочи
Памятник Андрею Григорьеву-Апполонову в Сочи

Мне очень приятно, что эту скульптуру сделали мне при жизни в моем родном городе. Обычно такое в нашей стране не практикуется, тем ценнее для меня это событие, — заявил Григорьев-Апполонов.

Памятник Андрею Григорьеву-Апполонову в Сочи
Памятник Андрею Григорьеву-Апполонову в Сочи

Певец также предложил поклонникам потереть памятник на счастье и даже написал инструкцию: в районе головы — для избавления от слабоумия, в области сердца — от бессердечности, а те, кто потрут пах, избавятся от бесплодия и импотенции.

Памятник установлен по адресу Курортный проспект, дом 6.

Быстрый поиск: 