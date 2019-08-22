Андрей Григорьев-Апполонов открыл памятник самому себе

Скульптура «Счастливчик» была установлена в центре города на Платановой аллее, сообщает Intermedia со ссылкой на «Комсомольскую правду». Бронзовый артист стоит на облаке и держит в руках тучу.
Мне очень приятно, что эту скульптуру сделали мне при жизни в моем родном городе. Обычно такое в нашей стране не практикуется, тем ценнее для меня это событие, — заявил Григорьев-Апполонов.
Певец также предложил поклонникам потереть памятник на счастье и даже написал инструкцию: в районе головы — для избавления от слабоумия, в области сердца — от бессердечности, а те, кто потрут пах, избавятся от бесплодия и импотенции.
Памятник установлен по адресу Курортный проспект, дом 6.
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