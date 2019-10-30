Племянница «иванушки» Яковлева обвинила в его смерти Куцевол

Соответствующее заявление она сделала в эфире программы "Прямой эфир" на телеканале "Россия-1"

По словам Яковлевой, после того, как певец впал в кому, Куцевол, представившись его гражданской женой, якобы разрешила медикам отключить его от аппарата искусственной вентиляции легких.

При этом никаких доказательств своим словам Яковлева не привела.



Олег Яковлев и Александра Куцевол

Сама Куцевол пока никак не прокомментировала обвинения в свой адрес.

Олег Яковлев стал солистом группы "Иванушки International" в марте 1998 года. Официально певец, начавший в 2012 году сольную карьеру, ушел из группы в 2013-м. Музыкант скончался на 48-м году жизни 29 июня 2017 года в одной из московских больниц после тяжелой болезни.