«Иванушки» собрали рыжих в новом клипе

В начале августа экраны телевизоров, настроенных на музыкальные каналы, станут рыжими - ведь все персонажи, снимавшиеся в яркой праздничной феерии режиссёра Кати Санниковой действительно - рыжие.

Кастинг был объявлен по всей стране, и на съёмочную площадку подыграть Кириллу Андрееву, Андрею Григорьеву-Апполонову и Кириллу Туриченко съехались рыжебородые, рыжекосые и веснушчатые люди самых разных типажей.

«Я увидел в припеве строчку про рыжие волосы и подумал - неплохо бы снять в видео как можно больше рыжих - детей, взрослых, красивых девушек. И чудесным образом моя мечта сбылась», - прокомментировал съёмки Андрей Григорьев-Апполонов.