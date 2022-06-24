Иванушки International и Хабиб скрестили «Тучи» и «Ягоду-малинку»

У их совместного трека "Тучи круче", написанного Артемом Лапенковым с использованием фрагментов из знаменитого хита "Иванушек" "Тучи" авторства Игоря Матвиенко и Александра Шаганова, есть все шансы стать самым популярным хитом этого лета: в нём есть как хорошо знакомые любителям "Иванушек" мелодичные "Тучи как люди", так и забойные танцевальные ритмы Хабиба из "Ягоды-малинки".



Иванушки International и Хабиб

24 июня вышел клип на эту песню режиссёра Геннадия Безденежных. В клипе Хабиб экспериментирует с селфи-лампой, которая переносит его в другую реальность, где его ждут "повелители туч, грома и молний" Андрей Григорьев-Аполлонов, Кирилл Андреев и Кирилл Туриченко.





Хабиб: "Почему "Иванушки"? Потому что я вырос на их музыке".

Андрей Григорьев-Аполлонов: "Почему Хабиб? Это же очевидно, ведь этот человек собирает сейчас стадионы. Крутые - к крутым!"