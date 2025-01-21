Солист «Иванушек International» стал дважды дедушкой

Об этом рассказала супруга Кирилла Андреева-младшего.

Невестка Аделина поделилась в личном блоге снимком из родильной палаты. Молодая мама держала на руках новорожденного. В подписи к публикации девушка раскрыла дату появления на свет ребенка: «18.01.25». Ранее был раскрыт пол малыша – у Кирилла и его избранницы родилась вторая дочь.



Иванушки International

Кирилл и Аделина получили множество поздравлений от пользователей в соцсетях. Пара впервые стала родителями в 2021 году. У них появилась дочь, которой дали звучное имя Аннелия.

Получайте музыкальные новости первыми в Telegram!



Напомним, единственный сын звезды «Иванушки International» женился в 19 лет на ровеснице Аделине. Возлюбленные познакомились во время учебы в университете.

«Мы познакомились, когда нам было по 18, в 19 поженились, в 20 у нас родилась дочь, сейчас нам 23, и мы каждый день трудимся во имя нашего счастья», – говорила Аделина.

Сам Кирилл Андреев-старший уже более 20 лет счастлив в браке с бывшим инструктором по аэробике Лолитой Аликуловой.