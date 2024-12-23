Иванушки International перепели с Bearwolf «Билетик в кино»

Вместе с исполнителями оригинала она появится в ролике Кинопоиска в поддержку новогоднего кинопроката. Ролик демонстрируется перед киносеансами, на медиафасаде «Гидропроекта» и digital-форматах, а джингл «Билетик в кино» уже звучит по радио.



Иванушки International и Bearwolf

В январе 2025 года одному из главных хитов «Иванушек International» исполнится 21 год, и свой день рождения песня встретит с новым звучанием от Bearwolf. Как и в оригинальном клипе, который в 2003 году снял Фёдор Бондарчук, местом действия ролика стал кинозал, где смотрят фильм участники группы «Иванушки International». К ним присоединяется Bearwolf, пришедшая на сеанс.

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Ролик демонстрируется перед сеансами в более чем 300 кинозалах в 18 городах, в том числе в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону, Самаре, Новосибирске, Волгограде, Уфе, Челябинске, Омске и других. В этом году Кинопоиск начал поддерживать кинотеатры и фильмы, выходящие в прокат. Три осенние премьеры получили продвижение от Кинопоиска во время проката: «Руки Вверх!», «Анора», «Огниво» – суммарная касса этих фильмов превысила 2,3 миллиарда.

Исполнительница главной роли в ролике Bearwolf стала фрешменом года по версии Яндекс Музыки. Она набрала популярность благодаря видео в соцсетях и трендовому звучанию, в котором сочетаются фолк, инди-поп и электроника. В мае этого года артистка выпустила трек «Godzilla», который стал символом внутренней силы, а в августе её новый хит «Один в поле воин» стал вирусным в соцсетях. За короткий срок Bearwolf взлетела в Моей волне, попала на билборды в качестве главной героини проекта Искра и поднялась в топ Чарта Яндекс Музыки. В январе в рамках рекламных кампаний Кинопоиска и Яндекс Музыки она появится на билбордах и медиафасаде «Гидропроект» – Bearwolf и другие главные звёзды 2024 года станут первыми музыкальными артистами на фасаде «Гидропроекта».