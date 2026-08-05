Linkin Park показал трейлер документального фильма «Unshatter»

Картина выйдет в мировой прокат уже скоро, 30 сентября. Режиссером «Unshatter» выступил Джо Хан, один из участников Linkin Park. В документалку вошли архивные кадры, съемки из-за кулис, записи живых выступлений и студийные сессии с новой солисткой Эмили Армстронг, которая в сентябре 2024 года заменила покойного Честера Беннингтона.

Вот что Джо Хан рассказал о фильме:

«Надеюсь, что давние поклонники увидят части нашего пути, которые раньше не видели. И что люди, которые только открывают нашу музыку, поймут, как мы к этому пришли».



Linkin Park

Также, по словам Джо Хана, это история о «взаимоотношениях, стойкости» и «движении вперед, когда у тебя нет ответов на все вопросы».

Сюжет расскажет о семилетнем перерыве, наступившем после смерти Беннингтона. Музыкант покончил с собой в июле 2017 года в собственном доме в Палос-Вердес-Эстейтс (штат Калифорния, США) в возрасте 41 года.

В фильм войдут малоизвестные архивные кадры, записи студийных сессий и живых выступлений. Действие охватит период от возобновления музыкальных сессий в 2022 году до выхода восьмого студийного альбома «From Zero» (2024) и двух последующих аншлаговых концертов, состоявшихся в ноябре 2024-го в Сан-Паулу (Бразилия).

Режиссером документалки выступил Джо Хан — диджей Linkin Park и, по совместительству, автор большинства клипов группы. Ожидается, что «Linkin Park: Unshatter» позволит поклонникам узнать, как участники смогли вернуться к музыкальной деятельности без Честера Беннингтона, а также поближе познакомиться с Эмили Армстронг и барабанщиком Колином Бриттеном, вместе с которыми началась новая глава в истории коллектива.

25 сентября, за пять дней до премьеры фильма, Linkin Park выпустят саундтрек к «Unshatter». В него войдут записи с концерта в бразильском городе Сан-Паулу, состоявшегося 15 ноября 2024 года.