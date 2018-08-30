Майк Шинода не знает, что будет с Linkin Park

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Один из основателей американской рок-группы Linkin Park, гитарист и вокалист Майк Шинода рассказал, что он думает о будущем группы после гибели Честера Бенигтона.

— Я не могу сказать, что случится с группой, - признался ТАСС Майк Шинода. - Это забавно, потому что, если сказать что-то о будущем группы, это превратится в заголовок. Это будет глупо, ведь ответ в том, что ответа нет. Поклонники думают, что хотят знать будущее. Поверьте, я хочу знать ответ. Но его просто нет.

Что я точно знаю, так это то, что в ближайшем будущем то, чем я занимаюсь, — это очень важно для меня лично. Я вкладываю в это всего себя, а не просто делаю крутой альбом, чтобы хорошо продать его.

Майк Шинода
Майк Шинода

Напомним, вокалист группы Linkin Park Честер Бенингтон окончил с собой в июле 2017 года.

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