Linkin Park показали «Over Each Other» со смертельным ДТП

Альбом будет называться From Zero ("С нуля") и выйдет 15 ноября этого года. «Спасибо, что...

Альбом будет называться From Zero ("С нуля") и выйдет 15 ноября этого года. «Спасибо, что...

Американская рок-группа Linkin Park объявила о выходе первого студийного альбома с момента кончины...

Американская рок-группа Linkin Park объявила о выходе первого студийного альбома с момента кончины...

Основной вокал в треке принадлежит Честеру Беннингтону, покончившему с собой по причине глубокой...

Основной вокал в треке принадлежит Честеру Беннингтону, покончившему с собой по причине глубокой...

Группа Linkin Park опубликовала клип на песню Lost, которая была записана во время подготовки...

Группа Linkin Park опубликовала клип на песню Lost, которая была записана во время подготовки...

Делюкс-издание Hybrid Theory 20th Anniversary Edition включает в себя оригинальную пластинку,...

Делюкс-издание Hybrid Theory 20th Anniversary Edition включает в себя оригинальную пластинку,...

Один из основателей американской рок-группы Linkin Park и ее вокалист Майк Шинода во время...