Linkin Park показали «Over Each Other» со смертельным ДТП

Клип, снятый режиссером Джо Ханом, начинается со сцены ДТП, где в перевернутой машине находятся две девушки.

Одна из них, которую играет новая солистка группы Эмили Армстронг, приходит в себя, пытается вызволить подругу и помочь медикам вернуть ее к жизни. Параллельно она вспоминает, с чего всё началось: как они поссорились, перед тем как сесть в машину, продолжали ругаться по дороге и поэтому угодили в ДТП. В финале подруга приходит в себя, и тогда выясняется, что только она и выжила, а Эмили всё это время была мертва. Впрочем, в самом конце зрителя ждет сюрприз.

Linkin Park

«Эта песня для меня особенно особенная, так как это мой первый сольный вокал в Linkin Park, - рассказала Армстронг. - Не могу поверить, что я это говорю! Поскольку я проводила больше времени с группой в течение последнего года, я постепенно начала вносить больший вклад в процесс создания музыки, и в этой песне мы с Майком написали текст вместе. А затем добавьте съемки этого видео с Джо в Корее — это все мечта, ставшая реальностью».

Песня «Over Each Other», как и ранее выпущенные синглы «The Emptiness Machine» и «Heavy Is the Crown», войдут в новый альбом Linkin Park «From Zero», релиз которого состоится 15 ноября.