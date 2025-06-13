«Бостонское Чаепитие» - «Азиатская шкатулка»

2025. Жанр: фьюжн-рок, фолк-рок.

Это уже второй «азиатский» альбом группы Владимира Преображенского, первый вышел в 2020 году под названием «Паломничество в страну Востока» (написанной на тайском языке). А теперь вот «Азиатская шкатулка» с надписями на китайском. Хотя китайского в нем — разве что китаянка Чжоу-Чжоу, играющая на двухструнной скрипке эрху, и еще некоторая перкуссия вроде деревянной рыбы. Остальное — авторские мелодии Преображенского на темы Индии, Китая, Тувы и Индонезии. Ориентальные фантазии.

Из «Паломничества в страну Востока» «Азиатской шкатулке» досталась в наследство единственная инструментальная композиция «Вспоминая Шаолинь», которая и там звучала как необязательный довесок-бонус к интересным песням. Теперь же это 7-минутный монстр с горловым (!) пением басиста Андрея Дюкова, сквозь который прорезается типично китайская мелодия. И это при том, что в традиционной китайской музыке любого из кантонов вообще нет даже намека на горловое пение! Ну понятия они там не имеют об этом. Ок, тогда назовем это авторским фьюжном Преображенского.

Мне кажется, что главная причина провала в том, что из 10 треков нового альбома — только 3 это песни - «Изумрудный город», «Мальчик Иссумбоси» и «Не печалься». Остальные треки — чистый инструментал, не самая сильная сторона «БЧ». А единственная песня в духе апокрифического «БЧ» в духе лучшего альбома группы «Шпионы гламура» (2009) — это трек «Не печалься». Который хорош сам по себе, потому что снова отсылает к эстетике романтического БГ времен «Десять стрел на десяти ветрах», которая очень идет Владимиру Преображенскому. Но не ориентальному альбому.

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Когда музыкант пытается соединить холодное с соленым, а китайское с тувинским, - он неизбежно прибегает к джазу. Это же делает «Бостонское чаепитие», это нормально, это эффективно обычно. Только вот «Бостонское чаепитие» - это изначально Adult Oriented Rock группа, и джаз в ней готовы играть разве что приглашенные духовики. Или как будто один тромбонист Станислав Спиридонов. И когда слышишь вот такой неуклюжий фьюжн, в голове возникает отнюдь не эталонный Mahavishnu Orchestra с Маклафлином, а нечто совсем другое.

Традиционно небрежное отношение музыкантов «Бостонского Чаепития» к ритмичности инструментария и чистоте вокала в этих условиях обращается в реальную катастрофу для музыки. Которую можно было бы предотвратить на этапе редактуры до сведения при помощи специальных плагинов, но это не было сделано, увы. Ну нельзя сегодня играть ориентальный фьюжн настолько грязно, неритмично и иногда мимо нот.

Думаю, это самый неудачный альбом «Бостонского чаепития» за всю историю. Ценна была группа романтичным вокалом и образом Преображенского и его мелодичными песнями. Но тут он взялся за непосильное. Начал играть инструментальные бенгальские или индонезийские плясовые вообще безо всякого понимания, как там эта индийская или индонезийская музыка изнутри устроена, какие там гармонии используются, какой звукоряд, какие интервалы. Потому что с этим — реальная катастрофа, ценностный разрыв. «Я так вижу», - такой культурологической позиции недостаточно, когда у тебя в составе нет Джона Маклафлина или хотя бы хорошего барабанщика. Да, тут есть в «Тувинской плясовой» прекрасный тувинский потомственный шаман, сооснователь «Хуун-Хуур-Ту» Николай Ооржак, но именно что в роли свадебного генерала.

Сухой остаток. Если вы поклонник архетипического «БЧ» - слушайте только «Не печалься». Если вообще ничего не знаете об этой группе — слушайте лучший трек «Бенгальская плясовая», и да не смутит вас ритмика и качество записи (может, даже про Алексея Айги вспомните). А если пришли именно за ориентальной музыкой, - слушайте только Интро и Коду альбома, там все почти аутентично и даже ровно сыграно.

Оценка: 5 из 10.

Гуру КЕН

Фото: Gala Klubnikina