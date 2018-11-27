«Бостонское чаепитие» готовит программу с «азиатскими мотивами»

Осенью 2018 года группа «Бостонское чаепитие» начачала работу над новой программой. По словам лидера коллектива Владимира Преображенского, в ней будет довольно много азиатских мотивов. Об этом можно судить хотя бы по названию некоторых композиций и исходя из ассоциативной связи с отдельными странами: «Саи-баба» (Индия), «Отель «Хуахин» (Таиланд), «Потерянные в Сайгоне» (Вьетнам), «Умереть, как Мисима» (Япония). Как соединятся эти мотивы с чертами джаз-рока и прогрессив-рока, свойственным «Бостонскому чаепитию», пока остается загадкой. Но то, что программа будет невероятно интересной и оригинальной, понятно уже сейчас.

9 декабря 2018 г.,19.00

клуб «Вермель»