«Бостонское чаепитие» - «Паломничество в страну Востока»

«Бостонское чаепитие», 19.11.2020.

Жанр: поп-рок, арт-рок, русский рок.

Группа осталась верна своему немного манерному, но честному московскому поп-року. И своей концепции — выпускать тематические альбомы, а не сборник разношерстных песен. «Ноктюрн» (2002) был в эдакой маньеристской эстетике, «Шпионы гламура» (2009) — готичного декаданса, «Татуированная роза» (2012) — дарк-кабаре и стим-панк. Теперь вот эстетский альбом «Паломничество в страну Востока» с ярко выраженными восточными красками, размышлениями на темы восточной философии и культуры в целом. Но про Восток тут говорит европеец (не спутать), в рамках европейской же культурной парадигмы.

«Этот альбом — культурологическое исследование на стыке Востока и Запада, актуальное для современного состояния цивилизации. Тяготение к Востоку у меня было всегда, но когда начали писаться такие песни, я не очень понимал, как это вписывается в концепцию и эстетику моей группы. Я даже думал сделать сольный альбом. Но во время пребывания в Таиланде написались песни «Умереть как Мисима» и «Отель Хуахин», и тогда вся программа сложилась в моей голове. Азия меняет мозги, дает шанс открыть себя, переосмыслить и изменить свою жизнь. Но это неоднозначный опыт. Вы можете обрести себя, но можете и погибнуть», - говорит Владимир Преображенский.



Лидер группы Владимир Преображенский

Понятно, что все семь композиций альбома навеяны путешествиями в счастливую доковидную эпоху по всем этим Таиландам, Индиям и Вьетнамам. На обложке - тайские иероглифы и слоники, между треками — непонятная семплированная тарабарщина на непонятных языках, записанная на телефон во время путешествий (на самом деле - стихи тайского поэта Сунтона Пу, записки Басё и фрагмент из «Дао де Цзин»). А песнях — привычный мажорно-минорный строй, полутоновые интервалы и привычное же для Владимира Преображенского жонглирование множеством отсылок к великим (или просто знаковым явлениям). И даже само название — отсылка к роману Гессе.

«Я научу тебя правильно принимать антидепрессанты», - мелодекламирует Преображенский под раскатистые танго-барабаны Михаила Протасова и «восточные» пады клавишных, намекая на любовь японцев и китайцев к утолению печалей разрешенными средствами. Когда же в «Умереть как Мисима» начинается едва ли не арт-рок, - удивлению нет предела. Это именно арт-, а не прог-рок, - все-таки музыканты группы далеки от сугубо технической виртуозности, и они берут скорее многослойностью (даже «оперный» вокал тут есть).

«В принципе, это была черновая запись песни «Умереть как Мисима», и все инструменты записывались одновременно, хотя писались на разные каналы. Когда я это переслушал, то понял, что по энергетике и подаче все сложилось очень удачно, не нужно это разрушать. Вокал был записан дома на обычный микрофон Shure, и когда он встал в этот трек, я понял, что так и надо».



Владимир Преображенский

Вообще-то многие песни «Бостонского чаепития» напоминают нечто сделанное на самоиграйке для детей, с готовым басом и барабанами под кнопочками «рок» или «вальс», - и это было бы крайне унизительно для любой группы, если бы не та изощренность, с которой эти готовые формулы используются в песнях «Чаепития». «Потерянные в Сайгоне» - это как раз кнопка «рок» с простейшим четвертьтоновым басом по базовой ступени гармонии с блистательным пронзительным текстом (лучшим в альбоме) о погибших в Сайгоне после войн внутри Вьетнама, а потом и с Америкой, - одна только строчка «Снова кто-то будет обманут, как прежде, над пропастью во ржи» чего стоит. Стереопереклички гитары в духе The Doors, восточные гамеланы клавиш, поющий саксофон Татьяны Протасовой — все уместно, точно и со вкусом.

Рочку группа дает в песне «Саи Баба» про известного то ли мудреца, то ли мошенника, как заведено в Индии. Преображенский, кажется, склоняется к первой версии, раз уверяет, что «вы по сравнению с ним мертвы». Тут намек на стадионный диско-рок с размашистыми барабанами и гулкой электроникой, но на студийной записи это не очень убедительно все-таки, хотя все равно это самый хитовый трек альбома. Интересно было бы услышать лайв. В треке «Отель Хуахин» включается кнопочка «лаунж», гитара Преображенского становится почти слайдовой, саксофон включает немыслимую сладость, - и да, это просто приятные отпускные воспоминания. А завершается альбом инструменталом в восточной тематике.

Это самый цельный и концептуальный альбом у «Бостонского чаепития», конечно. Высказывание. Убедительное высказывание. Хотя остаются шероховатости, конечно, - пресловутые умозрительные «кнопки» автоаккомпанемента. Ей-Богу, стоит отказаться от этого принципа, он просто мешает слушать. В Москве множество прекрасных этно-музыкантов, которые куда убедительнее синтезатора сыграли бы восточные темы, и на пресс-прослушивании сам Преображенский сыграл джем с двумя из них — культовым Яном Бедерманом и флейтистом Валерием Мининым.



Ян Бедерман, Владимир Преображенский, Валерий Минин

«Были репетиции с реальной китаянкой, которая играла на реальном эрху, но до записи это, к сожалению, не дошло. Открою секрет — я хочу сделать вторую версию этого альбома, где ряд треков мы перепишем с живыми восточными музыкантами. И с Валерием мы тоже флейты запишем! Но такие времена, что вышло так — и уже чудо!».

Да, такое было бы свежо. Хотя и в нынешнем виде альбом по всем меркам необычный.

Оценка: 7 из 10.

Гуру КЕН