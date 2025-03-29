Сергей Лазарев - «Счастливые тоже плачут»

Koala Music, 2015. Жанр: поп.

Согласитесь, что если мы ждем новых лирических композиций от Сергея Лазарева, то это всегда немного субтона в куплете, потом бурлящая энергия в прекорусе, и затем обязательные высокие вибрирующие ноты в припеве. Знаете, он именно так и сделал, причем сразу в девяти песнях кряду. Это немного смешно, но это работает.

Штука в том, что Лазарев в отличной вокальной форме. И когда он экспрессивно запевает в «Я с тобой» (тут и посткорус шикарный), или в «Если бы я мог», - это звучит феерически. Сущий вокальный демон, планирующий как параплан где-то в третьей октаве, и делающий остановки не в пивных ларьках, а на выдохе с каким-то особенным пост-тембром. Его не смущают даже сомнительные биты и семплы. Он поет восторженно, и он это умеет.

Сергей Лазарев создает свою мета-вселенную с покемонами, которые исключительно романтичны и живут с промптами в духе акцента на любви, Бог знает к кому обозначенные. В духе времени на ретро-камбэк Лазарев не сделал ничего, и это уже поступок. Он разобрал на молекулы любовные вайбы, и сделал из этого альбом. Хрупкий, ранимый, - но все же «Компасы» с вибрирующим басом или «Родной» с липкими гармоничными линиями звучат симпатично на фоне фрустрирующих топовых рэперов и кальян-рэперов.



Сергей Лазарев

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Да, не все тут выглядит как хиты. «Если бы я мог» - очевидный он. «Счастливые тоже плачут», - вероятно, он же. «Ангелы не умирают», - возможно, с этими «минорными гаммами», а на концертах уж точно. Все остальное не так безоговорочно. Но достойно же.

А теперь ждем больше «живчиков» в новом альбоме Сергея Лазарева, который выйдет в начале лета.

Оценка: 7 из 10.

Гуру КЕН