Lanskoy - «Не запрещай себе мечтать»

Lanskoymusic, 10.12.2021. Жанр: поп-рок, поп, поп-баллада. Формат: альбом.

Собственно, найти отличия в этих версиях непросто. Где-то побольше танцевальности, и тогда это названо ремейком, где-то больше гитар, и тогда это студийный лайв. Где-то чуть больше поп-фанка в духе восьмидесятых, и это уже ремикс. Но сама-то песня хороша — баллада в духе Адамса или Стинга, которую Ланской пропевает пронзительно и с полностью закрытыми гласными, на характерной сиплости.

Вот что об этой затее говорит сам артист:

«Поиск звучания начался с studio live версии, записанной еще в 2019 году на Rock studio в рамках гитарного проекта Lanskoy&Co. совместно с мощными музыкантами: Pioneerball – Стасом Астаховым (Ella, СБПЧ), Александром Потаповым (Fruktы, Баста, VLT, GGF), Антоном Чумаченко (GGF, Feduk, Баста) и гитаристом и композитором Юрием Аббакумовым. В процессе работы над сведением live-версии музыкальный продюсер Геннадий Лагутин (GGF, Градусы, Монмарт) предложил сделать свой вариант в стиле downtempo – получился трек с воздушной, сказочной атмосферой. Далее этот трек попал к Алексею Пономареву (Alex Nebo), аранжировщику и сонграйтеру, он сделал радийную версию с широким broadcast звучанием, на которую в итоге и был снят клип. Max Khmara сделал танцевальный new wave remix в стиле 80-х, и песня зазвучала совершенно по-новому».



Дмитрий Ланской

Песня начинается и продолжается вокализом, сильно напоминающим Майкла Джексона в Earth Song, и это мне кажется явным перебором. Сама баллада-то совсем из другой стилистики! «Не запрещай себе мечтать» во всех версиях — классическая поп-рок баллада из тех, которые любят у нас петь Носков и Иванов. И Ланской часто поет такие, благо с вокалом у него все в порядке. Почему-то именно тут он решил обойтись вообще без звонких нот, кроме этого злосчастного вокализа, и все куплеты и припевы исполняет на придавленном, утопленном в сипловатость голосе, иногда даже с хрипотцой. Это придает песне интимности и ностальгичности, но порядком утомляет на дистанции из 4 треков.

Зато такая интонация позволяет рассчитывать на внимание к песне со стороны шансоновых радиостанций, помимо обычных попсовых. Возможно, это продуманный маркетинговый ход.

С текстом тоже интересная история. Это нежное стихотворение долгие годы приписывали Марине Цветаевой, но на самом деле автором является современная поэтесса Эризн (Луиза Миндуллина). Дмитрий Ланской написал на эти строки пронзительную балладу, чрезвычайно органичную для известного стиха.

Клип на песню «Не запрещай себе мечтать» сделан тоже атмосферно. Строки песни по очереди поет вся семья артиста, а также его друзья - пианист-виртуоз Андрей Осокин, певица Катрина Гупало, актриса Татьяна Мариничева, художники Диана Радейко и Mary Zhang, фотографы Вита Плуме и Анри Пожарский, артист German Superfin, галерист и художник Юлия Эрэско, Мишель Шехурина — дизайнер бренда Tooche, Юрий Шванс - Mr. Yes - создатель Prickears, доктор аюрведы Макс Володин и философ-консультант Мария Володина. Сняла клип Екатерина Ланская, жена певца, выбрав красивые локации — крыша в Риге и песчаный пляж Юрмалы.

Стоило бы все-таки записать версию с чистым вокалом, без приглушенности, - мелодия вполне позволяет это. Но и в нынешнем виде песня звучит как «нетленка», вне моды и времени. Как она и задумывалась.

Гуру КЕН