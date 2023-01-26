Найк Борзов: Решил забить на все проекты и объединить всё в одном сольном!

Проект вышел в двух частях еще в прошлом году, и Найк раскрыл новые подробности его концепции и роли в творчестве.



Найк Борзов

«Я подумал, почему бы нет, интересная идея. У меня иначе не получается, даже простые вещи все равно рождаются с концепцией. Там есть пролог, эпилог, герои, сюжет, развитие. Две части – это два акта. Первая часть – мрачная и злая, а вторая - космическая, метафизическая. В первую часть в основном вошли вещи, написанные еще три года назад, и некоторые люди даже считают их в какой-то степени пророческими. Она условно заканчивается клинической смертью, комой или чем-то подобным. А вторая часть – переход в иное измерение, иное состояние героя».

В первой части альбома «Потерянный среди звезд» артист впервые в сольной карьере использовал ненормативную лексику, хотя ранее старался избегать этого. Он и на этот раз заменил некоторые крепкие выражения – к примеру, в песне «Пророчество», они изменились на «любить» и «излечить» - но не стал убирать их полностью. Мурзилки узнали причины данной метаморфозы.

«Я всегда этого избегал, чтобы хоть как-то отличаться от других своих проектов. А сейчас решил забить на все проекты и объединить всё в одном сольном».



Найк Борзов

Артист признался, что стал спокойнее и в целом перестал резко реагировать на какую-либо нездоровую реакцию со стороны. Хотя в молодые годы такое случалось не раз и даже забытые слова песни могли привести к неадекватному поступку.

«Когда ты злишься, ты берешь на себя и отрабатываешь карму человека, на которого ты злишься. Зачем мне это нужно? Раньше я тоже старался так поступать, но не всегда получалось. Когда я еще был неопытен и юн и забывал слова, тогда меня это очень сильно накрывало. Я убегал в гримерку и вспоминал слова там. А потом просто все выучили мои слова и поют их хором».

Свое выступление он начал с хита «Верхом на звезде», затем были исполнены «Она одна» и песни из нового альбома – «Не плачь», «Пещерный», «Последняя», «Кислород». Скоро вновь представится возможность спеть хором с легендой панк-рока. Гастрольный тур «Верхом на звезде», посвященный в том числе 50-летнему юбилей певцу, продолжается. 27 января состоится сольный концерт артиста в столичном клубе «Magnus Locus», где поклонники Найка Борзова смогут вновь услышать свои любимые песни, а также им обещаны музыкальные сюрпризы. Артист пояснил, что сам вкладывает в этот афишный штамп.



Найк Борзов

«Песен очень много написано и до нас уже. Поэтому можем исполнить любой музыкальный «сюрприз», так что он будет неожиданным, - отметил Найк Борзов. - На слабо нас не возьмёшь!»