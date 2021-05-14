Найк Борзов сделал альбом из эфирных записей

В релиз вошло 12 треков, в том числе большинство хитов, исполненных на радиоконцертах и в онлайн-трансляциях.
«Идея сделать эту работу пришла ко мне в один из прекрасных дней 2020 года, когда ярко светило солнце, по небу плыли облака, а музыканты вынуждены были сидеть дома из-за отсутствия концертов. В альбом вошли композиции из эфирных концертов и студийных выступлений — собственно, поэтому альбом и получил такое название. Хиты, совсем редкие и песни из «Капли крови создателя» обрели новое звучание в живом формате. И мне не терпится поделиться результатом с вами!», - говорит Найк Борзов.
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