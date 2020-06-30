Найк Борзов нарисовал аллегорическое путешествие

«Новый год – время любви, новых открытий и прощания с прошлым. Принимайте и отпускайте все невзгоды, которые произошли с вами в уходящем году, не позволяйте плохим мыслям задерживаться в голове. Любите и цените каждый ваш день», - говорит Найк Борзов о новом клипе.

