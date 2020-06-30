Найк Борзов нарисовал аллегорическое путешествие

Музыкант относит «Слышу тьму» к философской части своей пластинки, видео получилось соответствующим.
Анимация показывает аллегорическое путешествие сначала в некую благословенную землю, сильно напоминающую крымские пляжи, а затем и вовсе в космос. После чего особенно приятно вернуться домой.
Режиссер/анимация/сценарий - David Bernini.
«Этот альбом целиком и полностью, от первой ноты и до последнего звука, спродюсирован мной единолично, чего я не делал с середины 90-х годов. В итоге работа над этим альбомом стала для меня терапевтической и даже исцеляющей. В студии я закрылся в феврале 2019, и в мае 2020 — вуаля!», - рассказал Найк Борзов.
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