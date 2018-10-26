Елка вручила «Би-2» «Золотую Горгулью»

В 2018 году победителями в следующих номинациях стали: Легенда - Би-2, Автор-исполнитель – Sirotkin, Танцевальный проект - Иван Дорн, Экспериментальный проект - масло черного тмина, ВИА – Звери, Арт-проект – Misha Mishenko, Поп-музыка – #2маши, СМИ – Fast Food Music, Соул – Matrang, Электронный проект – Mujuice.



Би-2 и Елка

Также впервые за историю Премии был награжден победитель конкурса молодых музыкантов JBL Vox Popupli, им стала группа Лауд. Для конкурса были отобраны самые перспективные российские артисты. Победитель был выбран при помощи голосования, в котором приняли участие как представители крупнейших музыкальных пабликов – Fast Food Music, The Flow, Motherland, Родной звук, Лентач, VKBoom – так и обычные пользователи ВКонтакте, которые в течение двух недель голосовали за фаворита. Группа получила главный приз – годовое партнёрство с брендом JBL и возможность реализовать свои самые смелые творческие задумки.

Вручали статуэтки традиционно звездные гости: СПБЧ, Елка, Юрий Дудь, Найк Борзов, Антоха МС, Дмитрий Хрусталев, Александр Гудков, Евгения Борзых, NOA, Mnogoznaal, Вячеслав Петкун, Наталья Андреевна Еприкян. Ведущими премии в 2018 году стали Александр Ревва и Екатерина Варнава.

Не остались в стороне и звездные гости. Поддержать победителей пришли Василиса Гусарова, Федор Гамалея, Кирилл Иванов, Урсула Ким, Мария Перлич, Кирилл Толмацкий и др.

Открыло Премию выступление группы «Комсомольск». За дальнейшую музыкальную составляющую вечера отвечала DJ Карина Истомина, а победители номинаций по доброй традиции исполнили любимые песни публики под аккомпанемент звездного состава музыкантов. Благодаря сотрудничеству с ВКонтакте, «Золотую Горгулью» в 2018 году посмотрело более 2,5 млн человек – прямую трансляцию Премии в ВК вел VJ Chuck.

«Золотая Горгулья» - единственная в России независимая музыкальная премия, которая проводится уже 19 лет подряд клубом «16 тонн». Победителями премии становятся музыканты, показавшие самые впечатляющие музыкальные достижения и внесшие значимый вклад в развитие музыкальный культуры.