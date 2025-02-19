Лева Би-2 рассказал пранкерам, как помогает Украине

В течение нескольких месяцев он вел задушевные разговоры с пранкерами, думая, что общается с известным «журналистом-иноагентом».

«Я купил две "скорые помощи", один автобус большой. И вообще просто практически каждый месяц я плачу пять тысяч евро. У нас есть фонд, с которым я работаю», — сказал музыкант.

Он добавил, что не помнит точно, сколько денег вложил "во всю эту историю", но предположил, что с начала спецоперации уже значительно больше ста тысяч евро. По словам Левы, он спонсирует гуманитарную помощь.

Музыкант признался также, что если бы у него были большие деньги, то он купил бы для украинской армии партию снарядов для РСЗО HIMARS.

«Я тебе скажу, что отрываю практически от сердца, потому что особенно последние два года мы не зарабатывали, при этом я помогал постоянно Украине», — сказал он.



Лева Би-2

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Лидер «Би-2» рассказал пранкерам, что у него есть израильский паспорт. Лёва Би-2 сидит на антидепрессантах с алкоголем и жалуется, что жизнь на чужбине не приносит былых гонораров, ведь раньше он мог купить «Феррари» не глядя. При этом, гордо заявляет, что «всё равно богаче любого губернатора» и за ним стоит Израиль, поэтому с музыкантом «никто не хочет связываться». Россию же он называет «развалившейся», а всех кто здесь остался - людьми «под флагом с немецким крестом».

«Никто не захочет связываться со мной, потому что у меня <…> Израиль за мной стоит такой», — подчеркнул он.

По словам музыканта, в Россию он возвращаться не собирается.

О России он высказывается предельно цинично: «Будут ли бомбить Москву? Мне, если честно, пох***». А на вопрос, что чувствует к бывшим поклонникам, заявляет: «Они приходили на наши концерты, но всё-таки остались г***ом».

Не сдерживает себя Лёва даже в отношении коллег музыкантов-релокантов. Например, о своём напарнике Шуре Би-2 он говорит просто: «Нюхает, и поэтому стал тугодумом». Земфиру называет тщеславной, когда «Би-2» сделали свою версию ее песни лучше ее собственной, после чего она отказалась ее выпускать. А всех артистов вообще — «е***тыми на всю голову».

Лева также рассказал, что как-то разговаривал с бывшим гитаристом группы Андреем Звонким, ныне играющем с Дианой Арбениной, на предмет возвращения в «Би-2». Лева отказался, сказав, что время ушло.