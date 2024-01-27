Музыкантов Би-2 могут депортировать в Россию

Об этом рассказал дружащий с музыкантами оппозиционный политик Дмитрий Гудков, последние дни пытающийся оказать помощь группе.

Участников группы Би-2 этапируют с Пхукета в Центр временного содержания иммиграционной полиции Таиланда в Бангкоке для последующей депортации, сообщил РИА Новости генконсул РФ в Пхукете.



ТЕКСТ

Участники группы «Би-2», которых задержали в Таиланде из-за проведения концертов без разрешения на работу, сами оплатят свою депортацию. Об этом «Известиям» сообщил генконсул РФ на Пхукете Владимир Соснов.

Генконсул отметил, что музыкантов депортируют в страну их гражданской принадлежности. Он уточнил, что пять из семи участников рок-группы являются гражданами России, другие въехали в страну по паспортам Израиля и Австралии.

«Депортация осуществляется за счет депортируемого, то есть он покупает билет на авиарейс, его доставляют в аэропорт и сажают на рейс», — описал процедуру Соснов.

В генконсульстве добавили, что депортация относятся к компетенции таиландской стороны, поэтому у загранучреждения нет информации о дате и рейсах для высылки музыкантов.

Ранее сообщалось, что суд в Таиланде обязал музыкантов выплатить штрафы — по 84 доллара (около 7,5 тысячи рублей). Группа выступила дважды — в городе Паттайе и провинции Пхукет. Также участников коллектива попросили покинуть страну. По данным Владимира Соснова, сейчас их этапируют из Пхукета в Бангкок.