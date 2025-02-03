Появился «Нечетный воин VI» с Макаревичем, Мисиным и Геворкян

Новый альбом проекта, в основу которого, как обычно, вошли песни авторства дяди Шуры Би-2 Михаила Карасев, участники записи характеризуют как менее эклектичный, чем предыдущие релизы «Нечетного воина», но при этом более аутентичный.

В альбом вошли 13 песен, в записи которых приняли участие Андрей Макаревич, Андрей Мисин, Лусинэ Геворкян из группы Louna, Варя Демидова, Eva Би-2 и Oliver Би-2. Проект увидел свет накануне дня рождения Шуры Би-2, отмечаемого 3 февраля. В альбом вошла также песня «Где ты был, спросила птица», на которую в ноябре прошлого года был снят клип.

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Нечетный воин VI

«Отличный подарок всем нам на день его рождения. Нет, это не оксюморон — если ты звезда рок-н-ролла, тебе приятней дарить, чем получать подарки. А он такой! “Нечетный воин VI”. Место создания: Москва, Израиль, Лондон и Сербия. Мы все послушали — альбом очень крут и интересен!», - написали музыканты.