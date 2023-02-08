«Би-2» выпустили «Нечётный воин 5»

Новый альбом «Би-2» - «Аллилуйя» стал порталом между двумя мирами — эпохой пандемии COVID-19 и переломным для всего человечества 2022 годом. Первый сингл «Пекло» вышел в самом начале пандемии и был проникнут предчувствием глобальных изменений, которые ещё предстояло пережить.