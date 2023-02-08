«Би-2» выпустили «Нечётный воин 5»

Релиз состоялся в день 70-летия Михаила Карасёва, автора всех «Нечётных воинов».
В записи пластинки приняли участие группа «Моя Мишель», Настя Полева, Евгений Маргулис, Андрей Мисин, гитарист «Круиза» Валерий Гаина, солистка «Банд’Эроса» Наташа Ибадин, актриса Анастасия Уколова, Михаил Карасёв и дети Шуры Би-2 — Оливер и Ева.
«Как обычно, у нового альбома «Нечётного воина» есть визуальная концепция, отражённая в дизайне обложки. Если раньше музыкантов вдохновляли герои «Звёздных войн» и фильмов-нуар, то в этот раз участники пластинки предстали в образах из топовых фильмов 1990-х. Эпоха VHS-кассет с «Криминальным чтивом», «Пятым элементом», «Матрицей», «Lexx», «Один дома» и др. формировали философию и почерк Би-2 не в меньшей степени, чем альбомы любимых групп».
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