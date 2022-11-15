«Би-2» - «Аллилуйя»

М2, 15.11.2022

Жанр: рок, индастриэл, готик-рок, госпел, постпанк-рок.

В новый альбом «Аллилуйя» вошли 10 песен и 5 бонус-треков, и это интересная история. «Если ты в пекло — и я за тобой», - это же точно не то, что слушатель ждал от «Би-2», которым фактически запретили концерты в России якобы за нелояльность? Музыканты играются и с формой, и с содержанием. Упомянутая фраза скорее подошла бы новопровозглашенному Shaman’у. Но ее поет Лева Би-2, взрывая все стереотипы. Вообще-то и «Стань рядом со мной, нам нужен герой», - тоже к условному Шаману отсылает.

Но это впечатление обманчиво. На самом деле «Би-2» записали самый впечатляющий альбом из ощущений и ломок гражданского человека, который вдруг мигом попал во времена войны. Все кардинально изменилось. Из обычного небогатого быта житель райцентра попал на передовую, а москвич или петербуржец переосмысляет свою прежнюю сытую и комфортную жизнь под биноклем военкома. «А в груди — девятый вал».

Рефлексии и переживания возможно мобилизованного или призванного парня, - альбом об этом. И никто пока не говорил об этом настолько точно. «Би-2» максимально честны. Они не про политику, они про людей. «Мой близкий враг родней чужих», - это же о родственниках россиян на Украине. И тем, и другим местные власти дали в руки оружие, чтобы стрелять друг в друга.



ТЕКСТ

Качество аранжировок у «Би-2» по-прежнему непревзойденное. На привычный электронный поп-рок музыканты наложили готику, индастриэл, госпел, постпанк, - вполне органично. Ощущения, что «Би-2» вышли за рамки привычного звучания — нет. Записывали альбом в студии «Би-2» с Сергеем Большаковым, сводили в Лондоне у Эдриана Буша (Grammy за работу с Foo Fighters и Muse). Мастеринг сделал восьмикратный номинант Grammy и постоянный партнёр Доктора Дре Брайан Big Bass Гарднер.

Особняком стоят бонус-треки. Тут есть три фита с завсегдатаями явно провальных «Нечетных воинов»: «Моя Мишель», Лизой Громовой и Марией Чайковской. Я не понимаю, зачем «Би-2» продолжают этим заниматься, но они продолжают этим заниматься. Поднимаю руки, ребятам просто нравится, видимо. А вот переосмысленные «Пылающий мир» и «Волки» - это смелая попытка переосмыслить собственные песни, и они вполне себе имеют право на жизнь.

«Би-2» выдали невероятно актуальный альбом в том смысле, что миллионы людей сейчас думает именно так (находясь и в России, и уже за ее пределами), - ощущения потерянности, одиночества, непонимания, ужаса, завороженности жестокостью и смертями. «Би-2» не лезут на трибуны, они в стадионном звуке повествуют о «маленьком человеке», который оказывается в большом воюющем мире, и всех его фобиях. «Все, что было, разделилось на до и после». К тому же тут есть боевики «Колыбельная», «Пекло», «Нам не нужен герой», «Аллилуйя», «Депрессия» и «Я никому не верю» (они все в начале альбома, всегда восхищался умениями «Би-2» самостоятельно определить самые хитовые песни, это так редко для артистов). В нынешней ситуации вряд ли они попадут в радио-эфиры, но как знать. Безобидные песни, и талантливые.

Знаете, мне кажется, что этот альбом «Би-2» - он почти как дебютный «Би-2». Надо снова доказывать, удивлять, ошарашивать. Понятно, что часть слушателей вообще не поймут его, оказавшись на другой стороне. Остальные все поймут. И полюбят.

Оценка: 8,5 из 10.

Гуру КЕН