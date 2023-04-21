Владимир Адаричев - «Этот мир»

Cobra Music Agency, 21/04/2023.

Жанр: поп-рок.

Ладно, раскроем секрет, кто такой Владимир Адаричев. Автор более 300 песен, которые исполняют певица Валерия, Artik&Asti, Филипп Киркоров, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Николай Басков, Владимир Пресняков, Наталья Подольская, Анне Вески, Сергей Пенкин, Катя Лель, Жасмин и многие другие. Четырежды лауреат премии телевизионного музыкального фестиваля «Песня Года»: 2007 за песню «Мы Вместе» в исполнении Валерии, 2011 за песню «Река» в исполнении А. Агурбаш, 2015 за песню «Ты моё счастье» в исполнении Николая Баскова, И песня для Григория Лепса «Я буду с тобой» (2022) в исполнении Григория Лепса . А еще с 2002-2004 работал с проектом t.A.T.u. Уже давно проживает в эстонском Таллине, если что.

Он чудесный сонграйтер, но не сильный вокалист. Иногда это в минус, иногда в плюс. Сразу вспоминается дуэт «Манси» с лидером группы «Конец Фильма» Евгением Феклистовым. Там Адаричев выступал в роли Цоя с высокими регистрами Феклистова, и это было органично.

В треке «Этот мир» главная идея - «Лишь только б не было войны». Прямо скажем, максимально актуальная сейчас. Прямо сейчас. Нарратив навсегда.



Владимир Адаричев

Что есть сегодня антивоенная песня? Песня с посылом к живым людям. Кажется, Адаричев спел песню именно для них. И уже их выбор, будет ли «не было войны». Ласкающие гитарные партии, расслабленный бас, песня о людях. Нет, она не остановит военных действий. Но заставит задуматься. Много раз задуматься. Снизить степень агрессии, возможно, а значит, подумать о логике.

Понимаете, Владимир Адаричев — он о логике. Идеально сделанный поп-шлягер логично складывается в месседж. Детский хор в составе Давида Адаричева (6 лет), Натальи Смирновой (12 лет), Ники Ивановой (9 лет), Ярины Шмыковой (11 лет) несет сермяжную правду. Он как камертон. Детскому хору нельзя не верить. Это аксиома.

Думаю, Адаричев прав. Безукоризненная аранжировка не главное. Он просто написал главный хит своей жизни. Да, там были Лепс и «Тату», но тут — Адаричев. Он как-то хитро развернулся, и получил пространство возможностей. Вот просто для того, чтобы узнать, кто этот Адаричев вообще такой.

Гуру КЕН