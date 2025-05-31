Обзор релизов недели: Майли Сайрус, Anna Asti, Ваня Дмитриенко, Pharaoh...

Майли Сайрус - «Something Beautiful»

Альбом. Поп.

Майли выпускает очень неровные альбомы, каждый как лотерея. «Something Beautiful» анонсировался чуть ли не как поп-оперу в духе «The Wall» Pink Floyd, что сильно запутало многих. А вышел на самом крепкий поп-альбом, зачем-то напичканный между бэнгерами какими-то пукалками и кино-звучками. Хриплый вокал Сайрус мгновенно узнаваем, тексты искренние и хорошие. По мне, хороший альбом. Самый кринжовый трек «Every Girl You’ve Ever Loved» - с Наоми Кэмпбелл, когда после диско-пузырьков вдруг прорезается Адажио Альбинони (почему-то нигде в рецензиях об этом не пишут), и на его фоне Наоми бормочет какую-то хрень про грацию героини, а потом под продиджи-подобный ритм начинает бормотать "Давайте позировать, Давайте позировать". Это кринж, но такие пасхалочки есть почти в каждом треке. Возможно, это она и называла поп-оперой.

Оценка: 8/10

Anna Asti - «Высшие силы»

Альбом. Поп.

Вместо Димы Лорена новый альбом Анна Асти выпустила с Егором Головацким (плюс еще немного всякого), и он отчаянно старался воспроизвести почерк Лорена. Особенно в текстах: тут встречаются "преданный бывший", "А я все еще пишу тебе ну как ты?", "Губы как шоколад", "Твоя любовь странная, рваная, жгучая". А девочки добавили еще "Он просто дурак" и прочее. Словом, у Асти снова все сложно, и все стервы страны плачут горькими слезами под ее песни с бокалом апероля. Штука в том, что тексты-то "правильные", а вот мелодических хуков тут явно не хватает. Прилипчивых мелодий нет, - ну "Гроза" понятно туда-сюда, в треке "Преданный бывший" даже припев без хука, "Залечи" тоже без припева, "Он просто дурак" (Чтобы ты тоже) хороша для концертов, но не более. И так весь альбом. Он целиком в стиле Анны Асти, - но без бронебойных хитов уровня "По барам" или "Царицы".

Оценка: 6/10

Диана Арбенина и Pharaoh - «Делай, что можешь»

Песня. Рэп.

Трудно судить, зачем это нужно было Арбениной, но она просто захотела, и к тому же всегда почему-то любила рэпера Pharaoh. Вот мечта исполнилась. Получилось нечто малосъедобное, корявенькое, с матюками почти в каждой фразе (у рэпера). Pharaoh сочится ненавистью ко всем и всему на свете. Подросткам-то заходит, но вот и Арбениной почему-то зашло. Кринжанина недели как она есть.

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Оценка: 2/10

Ваня Дмитриенко - «VK Акустика»

Альбом. Поп, акустика.

Идея перепеть свои лучшие песни в акустике (впервые!) - хорошая идея. Дмитриенко старательно поначалу выпевает все это под рояли и гитарки, хотя кридо-подобные тексты очень мешают воспринимать это всерьез. Но он старается! Даже там, где читка, а не пение ("Многоэтажные чувства") он старается. Хороши "Дождь" и "Цветаева". Да, это далеко от шедевров акустических баллад более взрослых артистов, но для парня это впервые, делаем скидку. И вся эта концепция накрывается медным тазом в "Венере-Юпитер", которая должна была стать регги-шедевром. Но Ваня уже устал, наверное, и уходит в хохмы ("Гуляй, рванина") и полностью теряет органику и чувственную правду. Спасибо, такого не надо.

Оценка: 5/10.

Лиза Голицына — девочка

Альбом. Инди-поп.

Ну и совсем по приколу включаю в эту подборку сольный альбом бэк-вокалистки «Хадн дадн». Ладно девушка упрямо поет мимо нот, и помочь себе Мелодайном ей вера не позволяет. Но тексты! "Как круто, что есть природа, без нее не смогу никогда. Вода, спасибо, что ты есть" и так далее. Как точнее назвать эту стилистику стиха? "Чукча едет и поет" из анекдотов или рассказами Паустовского? И все это под незатейливые семплы и полуакустические барабаны. Если бы не Арбенина, точно стала бы кринжатиной недели.

Оценка: 0/10.

Гуру КЕН