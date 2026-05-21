Top Hit Live! подискутировал про ИИ и вертикальные видео

В рамках дискуссионной панели артисты, промоутеры, рилсмейкеры и музыкальные эксперты рассказали о том, как успешно продвигаться с помощью коротких вертикальных видео, и какие возможности ИИ дает артистам и блогерам.



Top Hit Live!

«Есть скучные рилсы, где артист что-то поет или танцует. Обычно аудитория их просто скипает, потому что это неинтересно и нет крючка. Но такие рилсы могут позволить себе артисты, которые уже сформировали себе лояльную большую аудиторию. А лучше всего работают рилсы с хуками, крючками, первые три секунды цепляют внимание зрителя. Это очень важно. Алгоритмы любят удержание. Если люди не скипают и смотрят, алгоритмы продвигают рилс на более широкую аудиторию. Дальше алгоритмы смотрят, пересылают ли его люди, сохраняют ли в свою библиотеку, комментируют, лайкают», - объяснил базовые принципы Владислав Янковский (основатель Sferoom).

«Я чаще всего делаю что-то несуразное на глазах людей, чтобы люди удивились бы или испытали испанский стыд, - делится секретом успеха блогер-миллионник Наталья Четулян (GTAmillionnata). — Если вы хотите зацепить внимание, - делайте это на фоне людей! Фиксируйте их реакции, - один так посмотрел, другой так посмотрел. Можете обнять кого-то, или положить голову на плечо. Реакции людей интересны другим людям, и набирают миллионы просмотров. Но самое главное — найти свою индивидуальность, свою фишку, хотя это очень сложно».

«Есть главная проблема в рилсах — удержание внимания, - формулирует музыкант Степан Рудницкий (группа NLO). — Можно давить на негатив: страх, боль, несправедливость. Можно давить на светлые чувства, это зависит от того, какую энергию ты продвигаешь. Но никогда не знаешь, получится ли. Весь мой опыт — огромное количество попыток. У NLO 179 треков, выпущенных за 5 лет. Из них в топ-чарте было 7, и это не так мало. Но успех вертикального контента в том, что человеку должно быть интересно, что ты ел на завтрак, куда ты едешь завтра. Он должен быть заинтересован именно тобой. Если этого нет, то ты можешь быть №1 в чарте и иметь всего 100 тысяч подписчиков в соцсетях, - такое реально было со мной. При этом группы NLO не было бы без вертикальных видео».



Игорь Краев

«Есть лайфхак: если сделать рилс так, чтобы он начинался и заканчивался бесшовно, и зритель мог смотреть его много раз, если ему нравится песня, - это дает прирост по 5-10 просмотров на каждого зрителя, что даст миллионы в случае успеха. Не стоит забывать о субтитрах с текстом песни и именем артиста, особенно если он не слишком известный», - поделился Игорь Краев (основатель TopHit).

«Можно вставлять своего героя в разные мемасные истории, мемы всегда работали и будут работать», - добавил Владислав Янковский.

Когда зашла речь о размещении своих коротких видео, все участники панели сошлись на том, что размещать их надо везде.

«Размещать надо везде! Во всех запрещенных соцсетях, в VK, хотя пока алгоритмы там работают специфически, и во всех российских соцсетях. Пока там это не работает, но будет работать. И чем раньше вы начнете, тем больше у вас шансов на успех! Но если говорить о моем опыте, у нас все хиты зашли через ТикТок», - подчеркнул Степан Рудницкий.

«По мировой статистике за 2024 год 84% треков, которые попали в Billboard Hot 200 Global, - попали туда благодаря платформе ТикТок», - уточнил Андрей Шестаков (Sferoom).

Участники панельной дискуссии сошлись на том, что простой контент, снятый на обычную камеру без обработки, больше не работает.

«У меня простые видео перестали работать, у моих знакомых тоже. Если раньше ты снимал на телефон какой-то контент, и мог на это рассчитывать, то сейчас ты можешь вообще на это не тратить свои силы, это не заходит, - признался Степан Рудницкий. — Но теперь свои идеи можно реализовывать посредством нейросетей. Есть возможность что-то снять, что-то озвучить, сгенерировать и снять целый боевик! Ты можешь делать искусство. Для чего мы идем в творчество? Чтобы реализовывать свой креатив. Сейчас самое лучшее время для креатива. Те деньги, которые раньше надо было отдать режиссеру и оператору, можно пустить в креатив. Главное, - работайте над своим личным брендом, а не бегайте по трендам в поисках максимальных охватов».

«Если вы начинающий артист, то это уже профессия. Вы должны выкладывать вертикальное видео каждый день, - советует Андрей Шестаков. — По другому это, к сожалению, не будет работать. Многие говорят, что это рутина и они выгорают. Можно выделять один день в неделю, снимать очень много видео, а потом его постить. Но есть хорошая новость: если трек по-настоящему рабочий, любое видео с ним зайдет. Пишите хиты — все просто».

Участники обсудили тему ИИ-артистов, которых все больше.

«У нас есть хит «Сыпь, гармоника» от СДП, которые работают через нас. И вот на них посыпались заявки на концерты, а они вообще не але в этом смысле, - говорит Владислав Янковский. — ИИ-шным артистам нужны будут или голограммы, или роботы».

Владислав Янковский дал советы артистам по работе с ТикТоком.

«Публикуйте ролики с территории, где нет с этим проблем, например, из Беларуси. В Sferoom можно генерировать короткие видео, скоро у нас появятся длинные видео. У нас появилась кнопка, где можно одним нажатием отсылать видео на все соцсети артиста — ТикТок, Youtube и т. д. Если органическое продвижение не началось, можно использовать таргетированную рекламу прямо в личном кабинете. С помощью ИИ можно выдать яркую рекламную кампанию — появляться в музыкальных пабликах, у конкретных блогеров, подключать шаблоны. Инструментов достаточно. Для независимых музыкантов — можно использовать всякие моды для Android-телефонов, для Айфонов менять регион. Но чтобы выжать максимум, - вам надо развернуть свой VPN, который принадлежит только вам. Или публиковать свой контент из Беларуси, Казахстана, Армении и других стран».

Эксперты дали оценки развития ИИ-музыки.

«В интернете TopHit зафиксировал большой всплеск нейромузыки в январе-феврале 2026 года. Доля нейросетевых хитов в топ-10 доходила до 40%. Сейчас мы видим снижение в сводном чарте — около 10% ИИ-песен в топ-500 треков. Если говорить про радио, то там процент ИИ-треков очень небольшой, на прошлой неделе в топ-500 вошло 1-3 ИИ-трека, то есть около 0,15%. Радио в этом смысле более консервативно, потому что там работают живые люди. Но если мы рассматриваем ИИ-треки, и добавляем их, то на радиостанциях тоже смотрят внимательно, и какие-то добавляют в ротации», - рассказал Игорь Краев.

«У нас доля нейро-треков за последние три месяца сравнялась с долей живых музыкантов, - говорит основатель Sferoom Владислав Янковский. — Сейчас мы ежедневно загружаем порядка 500 релизов, из них половина — нейромузыканты. И тенденция такая, что через пару месяцев количество нейромузыкантов будет больше, чем живых. И этот снежный ком не останавливается. Если анализировать топ-чарты, мы видим, что 20%-30% треков сгенерированы нейронкой. Причем такие, которые втупую сгенерированы. — то есть с конвейера прямо на дистрибуцию, даже без всякой дополнительной обработки. Кто-то переигрывает, пересводит, перемастерит, - но большая часть грузит как есть».

В рамках Top Hit Live! прошла также интерактивная акция: выбранных из зрителей парня и девушку сфотографировали с разных ракурсов, зрители выбрали для них характер героев, и уже через час на экране показали короткий фильм с их участием, продемонстрировав возможности ИИ. Получилась связная видеоистория о том, как китайский самурай на горе приближается к русской красавице, та пугается и принимает бой. Идет схватка, девушка побеждает, а потом смущенно хихикает и убегает. Для такого фильма понадобились только несколько фотографий реальных людей.

Одновременно проходил конкурс рилсмейкеров: на шоукейс аккредитовалось немало видеографов, которые снимали все происходящее в формате рилсов. Затем эксперты оценили качество отснятых роликов и количество просмотров и лайков в соцсетях. Лучшие рилсмейкеры получили денежные призы от TopHit и Sferoom, и контракты на участие в следующих акциях этих платформ.



Денис Лусc & Кристина Браво

На сцене Top Hit Live! свои новые треки представили Testosteron, Артём Качер, Денис Лусc & Кристина Браво, Gonopolsky, Savransky & Drozhdina & Timofey (Hi-Fi), Daasha. Артисты - победители голосований в группе TopHit в VK получили подарки от платформы и сертификаты на продвижение своих новых треков. Шоу провела актриса и певица Настя Негода.

Гуру КЕН

