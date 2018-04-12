«Время и Стекло», «Грибы» и Елка стали триумфаторами Top Hit Music Awards

Победители в номинациях определялись по итогам подсчетов ротаций свыше семисот русскоговорящих радиостанций мира и просмотров на канале YouTube Russia. Режиссер церемонии Анита Цой назвала TopHit Music Awards «беспристрастной премией цифр». Несмотря на то, что билеты на вручение премии в продажу не поступали, на мероприятие можно было попасть, подписавшись на телеграм-канал @ALLFMbot и пополнив баланс бота. Кроме того, церемония транслировалась в прямом эфире одновременно на пяти интернет-платформах - «ВКонтакте», OK, Rambler, Facebook и YouTube.

Организаторы церемонии отказались от стандартного формата премий с многочасовым концертом, долгими паузами и нескончаемыми импровизациями ведущих. В результате церемония Top Hit Music Awards оказалась предельно насыщенной и динамичной. Объявление победителей перемежалось музыкальными номерами Estradarada, Елены Темниковой, «Градусов», M-Band, Artik & Asti и др., а также прямыми включениями из «белой комнаты» клуба Yota Arena, где музыкальный критик Артур Гаспарян проводил интервью с награжденными музыкантами.

Открылась церемония номером «Kalinka» в исполнении танцевальной группы Double MAX. Выступление сопровождалось видеоартом, в котором интерактивная карта с изображением радиостанций всего мира соседствовала с орнаментом в русском стиле. Таким образом режиссер-постановщик церемонии Анита Цой как бы перебрасывала мост между традиционной песенной культурой и новыми технологиями, способствующими её продвижению.



Анита Цой и Елка

Поприветствовав гостей Премии, ведущий Тимур Родригез заметил, что Top Hit Music Awards принципиально делает так, чтобы звезды оказывались максимально близкими к зрителям. Это утверждение касалось как организации пространства в клубе Yota Arena, где визуальные барьеры между залом и звездами порою отсутствовали вовсе, так и спецификой самой Премии, процедура присуждения которой вовсе обходится без участия жюри и музыкальных критиков. Как пояснил Тимур, достаточно зарегистрироваться в телеграме @ALLFMbot и набрать имя любимого исполнителя, чтобы количество его ротаций по всему миру было видно, как на ладони.

Еще одним показателем популярности артистов является количество их просмотров на YouTube. «Открытием года YouTube Russia» была признана группа «Грибы». Её же ролик «Тает лёд» оказался вне конкуренции в номинации «Лучший клип (мужской вокал) на YouTube Russia». Поскольку не так давно коллектив-триумфатор объявил о своём распаде, его память почтили траурным маршем Шопена, сыгранным в разухабистой гуцульской манере.

В категории «Лучший клип YouTube Russia (смешанный вокал)» уверенную победу одержала группа «Время и Стекло». Все три первых места в данной номинации оккупировали ее видеоролики. Из-за плотного гастрольного графика музыканты не смогли приехать за наградой лично. Однако участник проекта Алексей Завгородний (Позитив) прислал очень эмоциональное видеообращение, в финале которого съел бумажку со своей номинацией. После объявления коллектива «Время и Стекло» победителем в номинации «Лучшая группа YouTube Russia (смешанный вокал)» Тимур Родригез сообщил, что вторую видеооткрытку с бурно выражающим свою радость артистом из опасений за его здоровье было решено не записывать.

В номинации «Лучший клип YouTube Russia (женский вокал)» пальма первенства досталась «Лирике» проекта Filatov & Karas feat. Masha. Группа специализируется на творческом переосмыслении рок-шлягеров. «Лирика» представляет собой танцевальную кавер-версию на одноимённый хит «Сектора Газа», а на церемонии музыканты исполнили «Остаться» с сэмплами из «Группы крови» группы «Кино». Получая награду за лучший клип, участники проекта Filatov & Karas feat. Masha заметили: - Здесь нет кумовства – это просто цифры. А Анита Цой – лучший режиссер.

Вера Брежнева, исполнившая на церемонии песню «Ты мой человек», рассказала о своём отношении к Премии: - Люблю Top Hit Music Awards за четкие сухие цифры, за которыми стоят ваши горячие любящие сердца!

Нижегородская электронная команда Going Deeper получила награду за самые ротируемые ремиксы. В интервью Артуру Гаспаряну музыканты признались, что начинали с оригинальной музыки, но теперь совмещают ее написание с ремикшированием. Недовольных их электронными версиями авторов оригиналов они пока еще не встречали.

По два победителя оказалось в номинациях «Лучшая группа» («Градусы» и «Бурито») и «Лучшая исполнительница» (Лобода и Ёлка). Светлана Лобода, отмеченная также как лучшая исполнительница YouTube Russia», ждет ребенка, поэтому посетить церемонию не смогла. А Ёлке выпала честь закрывать церемонию песней «Мир открывается для нас двоих».



В специальной номинации Fonmix (фоновая музыка для бизнеса) победила Полина Гагарина

В специальной номинации Fonmix (фоновая музыка для бизнеса) победила Полина Гагарина. Певица с удивлением заметила, что всегда считала себя максимально далекой от бизнеса, и исполнила песню «Обезоружена». Престижную награду «Зал славы TopHit» присудили Леониду Агутину. Голосование в этой номинации шло в два этапа. Сначала 200 представителей радиостанций составляли свой шорт-лист, а затем предыдущие обладатели приза «Зал славы» выбирали из этого списка наиболее достойного, на их взгляд, кандидата.

Дата проведения церемонии вручения премии Top Hit Music Awards совпала с юбилеем ее учредителя Игоря Краева. Получив под занавес в подарок торт, Краев сказал: - Я хочу поблагодарить фантастических артистов, которую сегодня выходили. Если бы не было их песен, ваша жизнь была бы более грустной. Это лучшие артисты! Состоялась премия и благодаря фантастической энергии её режиссера-постановщика Аниты Цой. Серьезно нам помогли и представители компании «Меладзе Music». На музыке братьев Меладзе выросло не одно поколение!

Полный список победителей

Открытие года YouTube Russia - «Грибы» (191.764.613 просмотров, +97 позиций в чарте Top YouTube Artists)

Лучший клип YouTube Russia (смешанный вокал) -

«Время и Стекло» «На стиле» (71.047.039 просмотров)

Лучший клип YouTube Russia (мужской вокал) - "Грибы" «Тает лёд» (191.764.613 просмотров, +97 позиций в чарте Top YouTube Artists)

Лучший клип YouTube Russia (женский вокал) - Filatov & Karas feat. Masha «Лирика» (28.261.826 просмотров)

Лучшая группа YouTube Russia - «Время и Стекло» (284.142.684 просмотров)

Лучший исполнитель YouTube Russia - Егор Крид (235.900.984 просмотра)

Лучшая исполнительница YouTube Russia - Светлана Лобода (95.807.728 просмотров)

Лучший альтернативный исполнитель - Pharaoh (55.798.585 просмотров), T-Fest (55.677.004 просмотра), Feduk (52.476.563 просмотра)

Лучший альтернативный клип - Pharaoh﻿ "Дико, например" (22.459.563 просмотра)

Лучшие производители ремиксов - Going Deeper (1.503.811 эфиров на радио)

Радиовзлёт года - «Градусы» (+74 позиций в чарте Top Radio Artists и +67 позиций в чарте Top Russia Radio Artists)

Лучшая песня (смешанный вокал) - Artik & Asti «Неделимы» (898.881 эфиров)

Лучшая песня (мужской вокал) - Макс Барских «Туманы» (1.035.041 эфиров), Burito «По волнам» (1.054.365 эфиров)

Лучшая песня (женский вокал) - Светлана Лобода «Твои глаза» (875.612 эфиров), Ёлка "Впусти музыку" (872.419 эфиров)

Лучшая группа - «Градусы» (13 треков - 1.930.636 эфиров ), Burito (11 треков - 1.919.684 эфиров)

Лучший исполнитель - Макс Барских (7 треков – 2.272.436 эфиров)

Лучшая исполнительница - Cветлана Лобода (10 треков – 2.299.587 эфиров), Ёлка (15 треков - 2.481.321 эфиров) Специальная премия Fonmix - Полина Гагарина Зал славы Top Hit - Леонид Агутин