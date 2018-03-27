Ёлка: Премии TopHit - чистая статистика, которая не подлежит сомнениям!

В преддверии премии участники грядущего шоу поделились с InterMedia впечатлениями о премии и рассказали о своем отношении к наградам.

- Что вы думаете о премии TopHit?

Елка: Есть музыкальные премии имиджевые, это не плохо – это прекрасно, но все они так или иначе немного субъективны, потому что там принимает решение какая-то группа людей. А TopHit — это чистая статистика, тем она и прекрасна. Потому что она не подлежит никаким сомнениям, это просто статистический срез, это факты, против которых не попрешь. Это сугубо профессиональная премия, и получать ее — это значит отмечать успехи свои и успехи своей команды. Поэтому, конечно, мне как артисту очень приятно осознавать, что такое происходит, что происходит ежегодно. Это очень приятный, профессиональный «междусобойчик», где артисты собираются для того, чтобы искренне порадоваться друг за друга и еще раз понять, что происходило целый год в нашей достаточно интересной сфере. Спасибо огромное за такую четкую премию про цифры.



Елка

Гарик Burito: Я сторонник того, что, если это происходит, значит, это кому-то нужно. И музыкантам, видимо, тоже. Я очень ценю то, что делает TopHit, лично знаком с каждым из ребят, которые делают этот замечательный сайт, которые болеют этим делом. Все, что они вкладывают, все силы, стремления, любовь, конечно же, должны привести в итоге к большой, грандиозной и нужной цели. Одна из таких целей — это сама премия.

- А как в целом относитесь к наградам?

Елка: Хороший вопрос. Ну, более осмысленно, что ли, я их начинаю понимать и принимать. Они всё еще не стоят во главе угла, вы знаете... Но всё так же приятно, что кто-то отмечает усилия огромной группы людей, которые действуют воедино, как слаженный организм.

Гарик Burito: Премия — это не самое важное, самое важное — это любовь публики. Если любовь публики настолько велика, что ее чувствуют и организаторы премии, то пусть будет премия.

- Чем удивите поклонников на церемонии?

Елка: Вы знаете, никогда не хотела удивлять и, наверно, и в этот раз не воспылаю таким желанием, неожиданно для себя и окружающих. Я очень люблю петь, но ведь это неудивительно, правда (смеется)?

Гарик Burito: Тем, что не забуду слова и спою все точно по нотам (смеется).

Премия TopHit вручается с 2013 года. Награда присуждается самым популярным радиохитам по итогам прошедшего года, а также исполняющим их артистам в номинациях «Лучшая исполнительница», «Лучший исполнитель», «Лучшая группа», «Лучшая песня 2017 года», «Радиовзлёт года» и др. В этом году организаторы церемонии отказались от стандартного формата премий с многочасовым концертом, долгими паузами и длинными выступлениями ведущих. Церемония TopHit Music Awards будет максимально насыщенной и интерактивной. В шоу примут участие самые яркие и восходящие звёзды: Ёлка, Градусы, Елена Темникова, Burito, “ВИА Гра”, Quest Pistols Show, “Моя Мишель”, Filatov & Karas, Полина Гагарина, Feduk и другие.

11 апреля 2018 года, Yota Arena (Москва, Дмитровское шоссе, 27 к.1), 20.00.