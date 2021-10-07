Ёлка выпустила дэнс-версию «Нечего терять»

Ёлка спела о большой и чистой любви Певица Ёлка выпустила новую лирическую балладу «Нечего терять» (слушать песню). Баллада под электронные струнные и отдаленные постукивания барабанов посвящена беззаветной любви. Она звучит возвышенно и хрупко, хотя вряд ли претендует на попадание в чарты.







«Если при прослушивании этой песни хочется плакать, то только от счастья. Она только кажется грустной, это не так…. Это самая счастливая моя песня…», - говорит Елка.



Елка



Автор песни - Егор Солодовников.



«Мне больше нечего терять, кроме твоей любви - сильная фраза, на которой построена песня. Нельзя...

Iowa и Ёлка спели про «Яблоко» Певицы Iowa и Ёлка записали совместный дуэт и клип «Яблоко» (слушать дуэт). Песню написала Катя Иванчикова, и затруднительно сообщить, о чем она.







«Люблю такие девичьи песни, которые вроде бы бессвязные и ни о чем, но вроде бы эмоции придают им некое подобие смысла. Проблема в том, что музыку делают обычно парни, и они не всегда угадывают флюиды имени Нострадамуса. Iowa и Ёлка вроде бы сделали все, что от них ждут, но получилось скверно и для Айовы, и для вечно-позитивной Елки. Послушать и забыть», - полагает музыкальный критик Гуру Кен.



Елка, IOWA

Назар Ровков: Вера Брежнева хорошо поет! Сонграйтер и композитор Назар Ровков, автор песен Елки, M-Band, Анны Семенович и других, рассказал NEWSmuz.com о ситуации с авторами в российском шоу-бизнесе. Назар Ровков активно работает как музыкант с множеством отечественных звезд - Вера Брежнева, DJ Smash, Глюкоза и др. Но известен более как автор песен и саундтреков к фильмам и сериалам. Мы расспросили Назара, каково сейчас быть сонграйтером в России.



Назар Ровков



- Начнем с моего любимого вопроса для композиторов. Кем вы хотели стать в детстве? Артистом, космонавтом, врачом?



- Все в классе хотели быть летчиком. У нас военный город был. А возьми и ляпни: хочу быть бизнесменом! Понятия...

Елка вяло спела со своим альтер-эго Певица Ёлка впервые спела со своим альтер-эго Яаvь, и это стала песня «Девочка» (слушать песню). «Мне всегда хотелось экспериментировать в музыке. Около пяти лет назад задумалась об альтер-эго, о возможности петь песни другого наполнения и характера. Причин для исполнения этих песен под новым именем было много, одна из них опасение, что люди, которые успели полюбить меня одной, скорее всего не будут готовы принять меня в другом образе. Недавно я и сама задумалась – а я? Я принимаю себя разной? Люблю? Понимаю? Сейчас пришло мое время диалога с самой собой – разной, пришло время принятия и...