Ёлка выпустила дэнс-версию «Нечего терять»

Вышедшую в сентябре песню «Нечего терять» Елка изменила в части инструментала. Трек превратился из душевной баллады в электронный дэнс.
«Если при прослушивании этой песни хочется плакать, то только от счастья. Она только кажется грустной, это не так…. Это самая счастливая моя песня…»
Автор музыки и слов - Егор Солодовников, автор многих хитов Елки. Кто сделал электронную версию, певица не сочла нужным сообщить.
«Мне хочется, чтобы эту песню услышало еще больше людей. Поэтому мы решили выпустить и такую версию песни «Нечего терять». И да, это не грустная песня. Ни в этой версии, ни в предыдущей. Поэтому если хочется погрустить, разрешите себе. Но ненадолго»
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