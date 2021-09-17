Ёлка спела о большой и чистой любви

Баллада под электронные струнные и отдаленные постукивания барабанов посвящена беззаветной любви. Она звучит возвышенно и хрупко, хотя вряд ли претендует на попадание в чарты.
«Если при прослушивании этой песни хочется плакать, то только от счастья. Она только кажется грустной, это не так…. Это самая счастливая моя песня…», - говорит Елка.
Автор песни - Егор Солодовников.
«Мне больше нечего терять, кроме твоей любви - сильная фраза, на которой построена песня. Нельзя сказать, что фраза так уж свежа, но если спеть ее так трогательно, как сделала Елка - это убедительно. Но баллада на одних падах? Не заигралась ли Елка в эксперименты? Как-то слишком давно от нее не слышно хитов. Хотя все равно это симпатично», - полагает музыкальный критик Гуру Кен.
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