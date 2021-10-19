Елка сняла новый клип в Большом театре

Режиссер клипа Сергей Ткаченко, оператор – Владислав Опельянц. Центральная и кульминационная сцена клипа была отснята в Большом театре во время выступления Елки с оркестром в прямом эфире финала чемпионата творческих компетенций AtrMasters.
«Ответственное и смелое решение, ведь у группы была возможность снять всего лишь один дубль», - говорится в описании видео.
Певица бродит по осенней Москве и грустит, а затем оказывается в вечернем платье на ступенях Большого театра, и выходит на его сцену в окружении симфонического оркестра.
«Мне жаль иногда, что не про каждую свою песню я могу сказать, что вот она, работа всей моей жизни. Но можно грустить от этого, а можно радоваться и благодарить судьбу и всех причастных за то, что они иногда, редко, но случаются. На мой скромный взгляд это одна из них. Она не громкая, но о главном если и говорят, то редко и вкрадчиво. Там и слов не много, но каждое из них весит. Я очень люблю этот отрезок своей жизни. Теперь он живет в этой работе. Спасибо каждому», - говорит о песне Елка.
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