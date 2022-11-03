Елка не стала бы начинать карьеру в шоу-бизнесе заново

Вот как Ёлка объясняет название нового альбома: «Названия для альбомов мне всегда приходят странно и никогда не повторяют название песен в альбоме. «Точки расставлены» - это и про мою любимую Ё, и про мое решение расстаться покончить со всем, что мне не нравится в моей жизни. Но, как показывает мне моя жизнь, просто отрезать невозможно.