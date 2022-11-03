Елка не стала бы начинать карьеру в шоу-бизнесе заново

В шоу «Русские Перцы» на «Русском Радио» ведущие поинтересовались у артистки, смогла бы она сейчас всё начать с чистого листа. А именно построить заново свою музыкальную карьеру.
«Дело в том, что это гигантское количество сил не только моих, но и моей команды. Поэтому мы это сделали, у нас получилось, это такой сумасшедший замес из нашей ничем не подпитанной веры, какого-то чуда и огромного количества ежедневной работы. Поэтому я очень рада, что у нас всё получилось, но я предпочитаю уже просто наслаждаться тем, во что это сейчас выливается», — призналась Елка.
При этом певица подчеркнула, что, будучи уже взрослой, ей совсем не хочется заново покорять шоу-бизнес.
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