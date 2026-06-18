Оливия Родриго: Быть ​​с человеком, которого ты обожаешь... Это самое ужасное, что может случиться!

23-летняя певица и автор песен рассказала слушателям о закулисье своей творческой эволюции, объяснив, как зрелый взгляд на отношения и разбитое сердце повлиял на её новую музыку.
Размышляя о названии альбома «Ты выглядишь довольно грустной для девушки, так сильно влюбленной», Родриго призналась, что оно отражает её многолетнюю любовь к сложным эмоциям.
«Я всегда думала, что мои любимые песни о любви — это песни, которые немного грустные, немного разбитые, немного душераздирающие, — объяснила она. - Мне нравится это название, потому что оно также отражает все мои любимые песни о любви. Песни о романтике и позитиве, но также немного разбитые».
Для Родриго это название стало якорем, когда её личная жизнь стала сложной: «У жизни две стороны. У любви две стороны».
Главным элементом альбома является трек «The Cure», который она называет сердцем всего проекта. Песня родилась из напряженного разговора с близкой подругой о запутанной реальности современных романтических отношений.
«Я подумала: „Я хочу написать альбом о любви… У меня есть множество песен о любви, которые я просто обожаю, и я состою в отношениях, которые „счастливы“. Почему я чувствую себя такой подавленной? Почему я не могу чувствовать то, что, как мне кажется, должно чувствоваться в моей голове?“» — поделилась Родриго.
Написание этой песни позволило ей исследовать эмоциональные нюансы, которые она не могла понять в подростковом возрасте во времена альбомов SOUR и GUTS.
«Для меня лучше всего писать песни, когда ты немного боишься это делать, — сказала она Лоу. - Написав эту песню, я так много узнала о себе... Будучи подростком, ты смотришь на любовь как на черно-белое явление. Ты думаешь: „Этот человек причинил мне боль, и я его ненавижу“. Или: „Я люблю этого человека. Он лучший человек на свете“. И я думаю, что этот альбом для меня... это своего рода игра в серой зоне».
Международная поп-икона обсудила эмоциональную глубину своей песни «Honeybee», которую она назвала крупным лирическим прорывом. «Как мне написать песню о любви, которая действительно важна для меня?» — спросила Родриго, отметив, что хотела передать более зрелый, тонкий роман. Подчеркивая строчку «Надеюсь, я никогда не увижу, как выглядит твое лицо. Лицо, которое, клянусь, я могла бы знать всю свою жизнь», она признала, что реальность любви может быть пугающей.«Быть с человеком, к которому ты так привязана и которого так обожаешь, — это самое ужасное, что может случиться, — призналась она. - Я испытываю это сейчас. Надеюсь, это не пройдет».
Родриго также рассказала, как сильная смена часовых поясов непреднамеренно подстегнула ее процесс написания песен «Stupid song» и «Begged», последнюю из которых она написала в 4:00 утра в номере лондонского отеля, напевая шепотом, чтобы не разбудить свою лучшую подругу.«Чувство одиночества в мире, когда все остальные спят, – это прекрасная почва для посева семян песен», – размышляет она.
Альбом завершается невероятно драматичной композицией «Сигаретный дым», написанной всего за неделю до крайнего срока выпуска виниловой пластинки. Продюсер Дэн Нигро начал проигрывать последовательность аккордов, которая вызвала у Родриго «сильную эмоциональную реакцию». Достав из телефона стихотворение, в котором говорилось: «Я думала, мы сыграли идеальную пару, но тебе не понравилась эта роль», — они словно поймали молнию в бутылку.«В комнате возникает какая-то странная электрическая искра, словно между тобой и человеком, с которым ты пишешь, или между тобой и божественным, — сказала Родриго Лоу. - Это довольно мрачный способ закончить альбом, но мне нравится, как первая песня — самая счастливая песня на свете, а последняя — самая мрачная».