Оливия Родриго: Быть ​​с человеком, которого ты обожаешь... Это самое ужасное, что может случиться!

23-летняя певица и автор песен рассказала слушателям о закулисье своей творческой эволюции, объяснив, как зрелый взгляд на отношения и разбитое сердце повлиял на её новую музыку.



Olivia Rodrigo

Размышляя о названии альбома «Ты выглядишь довольно грустной для девушки, так сильно влюбленной», Родриго призналась, что оно отражает её многолетнюю любовь к сложным эмоциям.

«Я всегда думала, что мои любимые песни о любви — это песни, которые немного грустные, немного разбитые, немного душераздирающие, — объяснила она. - Мне нравится это название, потому что оно также отражает все мои любимые песни о любви. Песни о романтике и позитиве, но также немного разбитые».

Для Родриго это название стало якорем, когда её личная жизнь стала сложной: «У жизни две стороны. У любви две стороны».

Главным элементом альбома является трек «The Cure», который она называет сердцем всего проекта. Песня родилась из напряженного разговора с близкой подругой о запутанной реальности современных романтических отношений.

«Я подумала: „Я хочу написать альбом о любви… У меня есть множество песен о любви, которые я просто обожаю, и я состою в отношениях, которые „счастливы“. Почему я чувствую себя такой подавленной? Почему я не могу чувствовать то, что, как мне кажется, должно чувствоваться в моей голове?“» — поделилась Родриго.

Написание этой песни позволило ей исследовать эмоциональные нюансы, которые она не могла понять в подростковом возрасте во времена альбомов SOUR и GUTS.