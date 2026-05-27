Serebro – «Мало огня»: 20-летие, трибьют и съемки на Бали

В вечернем шоу «Мурзилки Live» на «Авторадио» прозвучала живая премьера новой песни группы Serebro – «Мало огня». В студию пришли Кейко, Ая и Ди – участницы нынешнего состава, который официально существует уже полтора года. Разговор получился разносторонним: юбилей, творческие планы, клип, снятый на Бали, и неожиданные хобби артисток.



2026 год – юбилейный для Serebro. Группа была образована в 2006-м, и к 20-летию девушки готовят особый подарок для поклонников.

«Мы готовим на него кое-что очень-очень интересное. Готовим трибьют-альбом».

На вопрос о том, насколько им комфортно в шоу-бизнесе, девушки ответили без тени сомнения.

«Вообще, нам очень комфортно. Мы чувствуем себя прям в своей тарелке. Нас приняли достаточно ярко и необычно – очень дружелюбно, очень приятно. Нас ждали».



Разговор зашел и о хобби. Ди, например, оказалась заядлым геймером.

«На самом деле я очень люблю играть в видеоигры. Одна из моих любимых – это КС (Counter-Strike). Прям с самого детства я рубилась в нее. И мы с девочками играем в другие игры, проводим стримы, в том числе».

Артистки также рассказали о съемках клипа «Кто я для тебя» снимали на Бали. Концепция оказалась необычной: две половины – два настроения.

«Это была такая у нас концепция клипа – показать, что изначально мы вот в таких каких-то странных мотивах, а во второй половине клипа мы уже на природе, у водопада, как бы обрели вот что-то духовное».

Главным событием вечера стала премьера «Мало огня». Ведущие «Авторадио» не без иронии вспомнили одноименную песню 90-х, но девушки уверены: ничего общего между треками нет.

«Мелодия новая, куплеты новые. Они реально абсолютно разные, и разные в том числе по настроению, так что я думаю, тут даже кроме того, что «мало огня, мало огня" – и сравнивать нечего».