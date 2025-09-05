Serebro спело о расставании «Звёзды палят»

Это первый трек солисток группы, написанный без участия Максима Фадеева.

Песня основана на реальной истории расставания одной из участниц: за текст отвечала Keiko, а за музыку Di и Aya. Лиричная работа рассказывает о переживаниях после разрыва отношений, но заканчивается на позитивной ноте — фразой «Ещё всё вернётся, когда будет тише».

Serebro

«Совсем скоро вы услышите эту важную для нас песню и мои стихи, которые долго ждали своего часа. Когда я их написала, я и не могла подумать, что они откликнутся в такой трогательной истории, но я рада, что они живут и будут жить в песне «Звезды палят»», - анонсировала сингл Keiko.

Максим Фадеев в своих соцсетях никак не отреагировал на выход этой песни.