Новое «Серебро» выпустило первый клип

Это первая видеоработа команды в обновлённом составе, сам сингл вышел в мае 2019 года.

Режиссёром ролика выступил продюсер проекта Максим Фадеев. В клипе, который сами авторы называют «mood video», новые участницы группы нежатся на фоне стеллажа с книгами и бодро танцуют в серых комбинезонах.

В феврале 2019 года группа Serebro обновила свой состав и стала абсолютно новым коллективом. Их первый трек «О, мама» был записан в классическом стиле группы. Специально для поклонников было снято mood video, в котором сохранилась энергетика прежнего состава SEREBRO. Кадры наполнены воспоминаниями. Чтобы каждый, кто скучает по прошлому, мог в него погрузиться и проникнуться ностальгией. Чтобы начать что-то новое, нужно изучить и почувствовать историю прошлого., – говорится в комментарии к ролику.



Serebro 2019

Имена новых участниц «Серебра» были объявлены в феврале 2019 года. Теперь солистками группы являются Ирина Титова, Елизавета Корнилова и Марианна Кочурова.