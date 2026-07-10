Serebro предлагают «Смотри, но не трогай» в двух вариантах

«Сингл выпущен сразу в двух версиях, будто группа даёт слушателю выбрать настроение дня - в поп-стиле, усиленном deep house элементами, за счёт чего трек получает плотный, качающий грув, или в лаконичном миксе downtempo из rage, r’n’b и trap-звуков, которые актуальны сейчас как никогда, - сообщили музыканты. - Обе версии трека уверенно вписываются в сегодняшние чарты: они звучат современно, но без попытки быть «удобными». Serebro создают уникальную музыку - то, что многие чувствуют, но не всегда могут сформулировать».
«Смотри но меня не трогай / Люби, но только немного / Смотри но меня не трогай», - поют солистки Serebro.
«Тактильный барьер сегодня разрушен», - уверены музыканты.
Сингл вышел на лейбле автора песни Максима Фадеева MALFA.