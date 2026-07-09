Ушла из жизни Бонни Тайлер

Артистка скончалась в госпитале в Португалии. В мае Тайлер перенесла экстренную операцию на кишечнике в больнице недалеко от португальского города Фару, где она проживала. Позже её ввели в искусственную кому, чтобы ускорить выздоровление. Затем вывели из комы, но представитель больницы заявил, что она по-прежнему «очень плохо себя чувствует и находится в реанимации».



Bonnie Tyler

Тайлер прославилась благодаря хитам «It's a Heartache», «Holding Out for a Hero» и «Total Eclipse of the Heart». В 1990-е Дитер Болен из Modern Talking написал и спродюсировал для неё хит «Bitterblue». Британская певица трижды номинировалась на «Грэмми» и столько же — на премию BRIT Awards.