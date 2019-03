Да, у Бонни их больше, чем, например, у куда более успешных поп-рок див, пик популярности которых пришелся на 80-е (тут вспомнить можно всех, кто блистал в те годы, от Синди Лаупер до Белинды Карлайл). И это все при том, что больших хитов в дискографии миссис Тайлер значительно меньше.

Так или иначе, её поклонникам можно только позавидовать. В отличии от своих уже давно ушедших в тень коллег она не перестает работать, появляться на публике и с завидной регулярностью выпускать не только сборники, но и новые пластинки.

Наверное, можно предположить, что “Between the Earth and the Stars” – именно то, чего поклонники и ждут от Тайлер.

Это сбалансированная коллекция по-хорошему старомодных софт-рок баллад (заглавная композиция, “To The Moon And Back”) и как говорится, не по возрасту бодрых «боевичков» (“Don’t Push Your Luck”, “Slow Walk”).

Очевидных хитов здесь нет, но помимо вышеперечисленных песен хочется выделить еще “Let’s Go Crazy Tonight”, а также дуэты с Клиффом Ричардом и Родом Стюартом (“Taking Control”, “Battle Of The Sexes”). Все звучит так, как, пожалуй, и должно звучать.



Bonnie Tyler - Between the Earth and the Stars

Это такой ностальгический поп-рок, с традиционными аранжировками, большими припевами и этим «фирменным», с хрипотцой голосом Тайлер, от которого все так же иногда бегут мурашки.

Вот слушаешь “Between The Earth And The Stars” и словно не чувствуешь возраст. Ни Бонни Тайлер, ни свой.

Никита ФИЛИМОНОВ