Австралийское трио 3% перепело хит «Тату» «All The Things She Said»

Группа 3% поделилась своим вторым новым синглом 2025 года «Running Through My Head». Вслед за «Our Greats», вышедшим всего месяц назад, трип-хип-хоп группа пригласила сиднейскую поп-певицу Сару Вулф для исполнения припева, который содержит вставки из хита «Тату» 2002 года «All The Things She Said». В пресс-релизе участник группы Даллас Вудс заявил, что 3% «появилось желание перепевать культовые треки», намекая на свой дебютный сингл «Our People», который перепевал «My People» группы The Presets.

«Тематически мы сделали его своим, в истинном стиле 3%, — сказал он. - Бывают моменты, когда слова звучат по-другому — никакие извинения или добрые намерения не изменят глубины их среза. Некоторые мысли постоянно крутятся в голове. Этот трек — отдушина, созданная для всех, кто когда-либо чувствовал эту тяжесть. Мы находим друг в друге силу и солидарность».

Вулф, со своей стороны, сказала, что для неё было «большой честью» работать с группой над воплощением «Running Through My Head».

«Они — такой мощный голос на австралийской музыкальной сцене, и работать с такими увлечёнными и трудолюбивыми людьми — это просто мечта. Я никогда не получала столько удовольствия от выступления на сцене, как во время нашего живого исполнения этой песни, и с нетерпением жду, когда её услышит весь мир».

Также был опубликован видеоклип на сингл, режиссёром которого стал Ник Рэй. В клипе трое участников группы — Вудс, Нуки и Ангус Филд — исполняют песню под ярким стробоскопическим светом, а также участвуют традиционные танцоры коренных народов и байкерская группа Southern Warriors из Виктории.

«„Running Through My Head“ — одна из тех песен, где всё просто встало на свои места, — сказал Нуки. - Это случилось в тот момент, когда 3% решали, что делать дальше с командой. Мы с Ксавом [Иер Данн, продюсер песни] работали над песнями. Мы провели в студии три дня подряд, записывая как минимум по шесть песен в день. Однажды утром мы записали две песни, а потом Ксав сыграл бит из „Running Through My Head“ и пошёл за бутылкой воды. Когда он вернулся, я сказал: «Включи меня»… и всё было сделано. Никаких долгих часов, никаких обсуждений текста; всё просто произошло в один момент. Просто бешеный бит и фристайл на пределе. Нужно ловить эти моменты энергии, потому что иногда их очень сложно повторить».

«Running Through My Head» также стал вторым синглом Вулф в 2025 году. «The Past» вышел в феврале после двухлетнего перерыва в музыкальной деятельности из-за синдрома Элерса-Данлоса. В последние годы сиднейская певица в основном работала над саундтреками к видеоиграм, а композиция «Eternal Nights» появилась в игре Solium Infernum в феврале 2024 года.

Тем временем, сами «Тату» недавно воссоединились, чтобы выступить в Крыму в прошлом месяце, что стало их первым концертом за более чем два года. Российский дуэт выступал всего три раза с момента своего распада в 2011 году. «All The Things She Said» стал главным хитом группы, возглавив чарты в Австралии, Великобритании, Германии, Италии, Новой Зеландии и Швейцарии, а также шесть раз став платиновым по всему миру.

9 августа 3% претендуют на четыре номинации на Национальной музыкальной премии коренных народов (NIMA) 2025 года. На церемонии в Дарвине трио будет бороться за «Артиста года», «Альбом года» (за дебютный альбом Kill The Dead 2024 года), а также за «Песню и видеоклип года» за совместную работу с Джессикой Маубой «Won't Stop».