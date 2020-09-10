Клава Кока «Сошла с ума»

Артистка Black Star решила изменить изначально лесбийский посыл песни, и теперь «она» - это любовь, которая нужна той, кто встречается с парнем. Впрочем, у лирической героини Клавы Коки явно раздвоение личности, поскольку сначала она поет, что «тобой дышать — это дрянь», а потом вопрошает: «Ну, где твоя любовь? Мне нужна она».

«Я очень люблю эту песню и счастлива, что у нас получилось договориться с авторами и выпустить трек в таком виде. Мы поменяли смысл трека, написали другие куплеты, сделали новое современное звучание. Надеюсь, в таком виде песня понравится людям и засядет в их плейлистах!. Кто-то будет ностальгировать, кто-то по новому посмотрит на трек... Это крик души, когда ты влюблён до беспамятства, но знаешь, что это тебя разрушает. С одной стороны ты хочешь ответных чувств и нуждаешься в них как в воздухе, а с другой стороны - этот воздух ядовитый и опасный для тебя... как наркотик», - говорит Клава Кока.



Клава Кока

Оригинальный трек t.A.T.u. «Я сошла с ума» вышел двадцать лет назад.