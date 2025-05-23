Клава Кока не ищет любви «До весны»

Настроение песни артистка определила как ностальгическое. Авторами музыки стали Никита Баранов и Клава Кока, текст Клава написала в соавторстве с Александром Гречаником.
«Мне всё это до весны, и весне не сдались мы, не ищи больше смысла в несказанном. Сильно больше двадцати — не ищу любовь в кредит, хоть и это навязано», - поет Клава Кока.
В новом сингле Клава Кока показывает изменения отношение к любви, ожиданиям и себе. Её больше не тревожит идея быть без отношений — она понимает, что стандарты «как должно быть» навязаны извне, и Клава не обязана им следовать. Это разговор с прошлой собой и с теми, кто пытался диктовать правила.
Вокал артистки — искренний, местами с надрывом, но наполненный внутренней уверенностью. Саунд построен на ностальгичных синтах, вызывающих лёгкое чувство воспоминаний — будто трек звучит откуда-то из прошлого, но говорит о настоящем.
Это первая работа Клава Коки после того, как ее впервые назвали лучшей исполнительницей года на премии RU.TV.
«Самая долгожданная награда!!! За 10 лет на большой сцене меня впервые наградили именно как лучшую певицу. До такого звания мне самой хотелось бы ещё подрасти, что я и сделаю в ближайшее время, но обещаю, что не подведу и стану лучшей версией себя, высоко подняв планку!!!
Хочу сделать акцент на том, что это командная работа!! Думаю, в эфире все увидели, как мы орали от счастья обнимались за нашим командным столом, когда услышали моё имя в номинации. Я вас очень люблю, ребята!!!! И хочу поблагодарить всех, кто причастен к моему творческому безумию. Семья!!!! Лейбл!!!! Поклонники!!!!!! Зрители!!!!!! Спасибо, что вы рядом. Я очень счастлива!! Впереди новая глава, все-таки этот титул нужно закреплять...», - написала Клава Кока в соцсетях.
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