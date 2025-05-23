Клава Кока не ищет любви «До весны»

Настроение песни артистка определила как ностальгическое. Авторами музыки стали Никита Баранов и Клава Кока, текст Клава написала в соавторстве с Александром Гречаником.

«Мне всё это до весны, и весне не сдались мы, не ищи больше смысла в несказанном. Сильно больше двадцати — не ищу любовь в кредит, хоть и это навязано», - поет Клава Кока.



Клава Кока

В новом сингле Клава Кока показывает изменения отношение к любви, ожиданиям и себе. Её больше не тревожит идея быть без отношений — она понимает, что стандарты «как должно быть» навязаны извне, и Клава не обязана им следовать. Это разговор с прошлой собой и с теми, кто пытался диктовать правила.

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Вокал артистки — искренний, местами с надрывом, но наполненный внутренней уверенностью. Саунд построен на ностальгичных синтах, вызывающих лёгкое чувство воспоминаний — будто трек звучит откуда-то из прошлого, но говорит о настоящем.

Это первая работа Клава Коки после того, как ее впервые назвали лучшей исполнительницей года на премии RU.TV.