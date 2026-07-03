«Руки вверх» грустят в песне «Всё на этом»

Релиз сингла осуществил лейбл Gamma Music.

«Бывают такие песни, которые иной раз включаешь в одиночестве, а внутри сразу все переворачивается от осознания, что время прошло, и назад уже не отмотаешь, - рассказал о премьере лидер группы Сергей Жуков. - Наша новая история «Всё на этом» как раз про это чувство. Жизнь летит на бешеной скорости, поэтому цените то, что у вас есть. Трек уже в сети — заходите, слушайте и делитесь в комментариях, кто тоже иногда любит вот так душевно погрустить под музыку?»



Сергей Жуков

Группа «Руки вверх» представляет по одной песне в неделю из своего грядущего альбома «Врубай на полную», куда вошёл и этот сингл.