Из аккаунтов «Руки вверх!» исчез клип «Он тебя целует»

Согласно сообщениям СМИ, ролик больше недоступен для просмотра. Вместо привычного видеоматериала пользователи видят уведомление о том, что доступ к контенту закрыт. Примечательно, что канал группы находится под контролем Роскомнадзора, что подтверждает его официальность и легальность размещения материалов. Кроме того, видео исчезло и из официального аккаунта группы в ВК, при этом залитые другими пользователями клипы присутствуют.

Информация из веб-архива свидетельствует о том, что видео присутствовало на платформе Youtube вплоть до 5 июня 2025 года, собрав к этому времени свыше 71 миллиона просмотров. Однако причины удаления остаются неясными. По состоянию на сегодняшний день оригинальная композиция и живое исполнение песни продолжают размещаться на канале.

Клип получил известность не только благодаря своему музыкальному содержанию, но и уникальным визуальным решениям. Так, в качестве главного героя выступил талантливый травести-артист Анатолий Евдокимов, ставший первым подобным артистом в российском шоу-бизнесе. Евдокимов исполнил обе главные роли в клипе, создав два контрастных персонажа: девушку, проводящую романтическое свидание, и парня, готовящегося к сцене в женской ипостаси.

Зрительская аудитория предполагает, что решение удалить видеоролик могло быть вызвано новым российским законодательством, направленным на ограничение распространения контента, связанного с ЛГБТ-тематикой. Этот инцидент вызвал широкий резонанс в медиасфере и привлек внимание общественности к вопросам свободы художественного выражения и цензуры в современной культуре. Однако официальное подтверждение причин исчезновения клипа пока не поступало.