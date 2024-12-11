Сергей Жуков и ПМИ обратились в СК и ВС из-за блокировки фильма «Руки вверх!»

Мосгорсуд 3-5 декабря по заявлению ООО "Компания Топ7" наложил по каждому онлайн-кинотеатру обеспечительные меры защиты исключительных прав на фонограммы песен "Чужие губы", "Дома не сиди", "Крошка моя", "Без любви", "Песенка", "Девчонка", "Некрасивая" "Ну, где же вы, девчонки", "Лишь о тебе мечтая", которые в том числе используются в фильме.

«Мне надоело быть добрым и терпимым. Оставаться в правовом русле, понимать, что судебные процессы – дело долгое, но правильное. Есть человек, который мошенническим образом пытается наживаться на моих песнях. Он пытается блокировать наши произведения на телевидении, в YouTube, ВК, в онлайн-кинотеатрах и других цифровых площадках. Мы боремся с ним уже много лет, и, если вы периодически не можете найти любимые песни или концерты "Руки Вверх!" в онлайне, то это "заслуга" человека по имени Андрей Черкасов», - написал Жуков.



Сергей Жуков

По словам артиста, именно Черкасов и "аффилированные с ним лица" попытались "запретить" фильм "Руки Вверх!" на онлайн-площадках.

Кроме того, Жуков отметил, что от действий Черкасова страдают и другие артисты, среди них "Технология", "Мираж", "Комбинация" и "КарМэн".

«Более 300 судебных дел за последнее время. Только вдумайтесь в эти цифры! Я хочу положить этому конец. Мне надоело терпеть и ждать. Поэтому мне ничего не остается, как сделать ситуацию публичной и обратиться к руководству Следственного комитета и Верховного суда, чтобы остановить поток этого музыкального рейдерства», - подчеркнул певец.

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Ранее Роскомнадзор (РКН) сообщил РИА Новости, что на основании определений Мосгорсуда о принятии предварительных мер защиты авторских или смежных прав 6 ноября 2024 года РКН направил в адрес четырех онлайн-кинотеатров уведомление об удалении указанных фонограмм песен в составе фильма "Руки Вверх!".

Как пояснил агентству «ИнтерМедиа» участник группы «Руки вверх» Сергей Жуков, Андрей Черкасов много лет пытается оспорить права на творчество коллектива:

«Черкасов никогда не имел отношения к записи хитов «Руки вверх», у него на руках лишь крайне странный документ о передаче прав на фонограммы, подписанный нашим бывшим продюсером Андреем Маликовым в 2006 году. На тот момент Маликов уже 7 лет не был нашим продюсером, и никаких оснований для передачи прав у него не было. Фактически Черкасов нашел брешь в законодательстве и поставил ее использование на поток. Ведь он досаждает не только нам, но и многим другим авторам, звукозаписывающим компаниям и пользователям. По сути, такая деятельность – не что иное, как рейдерство. А страдают от этого зрители, которых он лишает возможности видеть наше творчество».

Черкасов хорошо известен индустрии в качестве так называемого серийного истца – человека, пытающегося монетизировать исключительное право, которым в действительности не располагает, в расчете на то, что пользователи, в том числе цифровые площадки, и суды не станут разбираться в вопросе, а предпочтут заплатить компенсацию, заявила агентству “ИнтерМедиа” официальный представитель Первого музыкального издательства, генеральный директор IP Codex Наталья Полианчик:

«Примечательно, что прямо сейчас в производстве Московского городского и иных судов находится несколько дел, где претензии на творчество группы «Руки вверх» предъявляет именно компания «Джем». Так, именно она подавала в МГС иск о блокировке тизера фильма «Руки вверх!» в сентябре-октябре 2024 года. Ни в одном из этих дел «Издательство Джем» не заявляло, что больше не является правообладателем - соответственно, заявляя права на творчество Сергея Жукова от лица двух разных организаций, Черкасов противоречит сам себе».

Наталья Полианчик посетовала на то, что, будучи изначально очень прогрессивным и ориентированным на решение оперативных задач индустриальных игроков, институт блокировки по статье 144.1 ГПК РФ в данном случае дает сбой, работая в интересах откровенно недобросовестного игрока. Блокировка контента осуществляется даже в отсутствие доказательств и при наличии споров о праве в других судах.