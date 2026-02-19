Суд признал законным заочный арест Андрея Разина

«Постановление Таганского районного суда Москвы оставить без изменения, жалобы - без удовлетворения», - огласила решение судья.



Андрей Разин

Уголовное дело в отношении Разина возбуждено по факту присвоения денежных средств, которые должны быть лицензионным вознаграждением Сергея Кузнецова (автора песен "Ласкового мая") за исполнение песен. По данным следствия, Разин долгое время использовал поддельный договор с Кузнецовым для получения денег как правообладатель музыкальных произведений. Потерпевшей по делу признана вдова композитора.

Позже стало известно о появлении второго эпизода мошенничества из-за поддельного договора с певцом Юрием Шатуновым.

Разин объявлен в международный розыск. По данным источника РИА Новости, он уехал из РФ сразу после возбуждения дела.