«РЕН ТВ» покажет кое-что неизвестное о Юрии Шатунове

Вообще рассказать что-то новое про Юрия Шатунова мог разве что только сам певец, однако он вплоть до своей трагической смерти вообще не горел таким желанием. Его жена больше занималась детьми и хозяйством, и никогда не ездила в туры. Андрей Разин, наоборот, рассказывает слишком много, и почти ничему из этого доверять невозможно. Главный композитор «Ласкового мая» Сергей Кузнецов уже умер, но и при жизни рассказывал обо всем неохотно и как будто не совсем искренне.



«Юрий Шатунов. Неизвестный кумир»

Так что фильм «РЕН ТВ», который мне удалось посмотреть до премьеры, прошел по проторенной дорожке, - опросил некое количество звезд разных поколений на общие темы, в качестве каких-никаких источников привлек отдельных участников «Ласкового мая» разных лет, а самыми содержательными спикерами ожидаемо оказались режиссер клипов Шатунова Александр Игудин (он же автор фильма) и двоюродная сестра певца Татьяна.

С самым сложным для любой телепередачи периодом жизни — детством и началом карьеры — фильм справляется на удивление блестяще. Тут и какие-то редкие записи первых концертов на VHS вместе с юным Сергеем Кузнецовым и его бегающими глазками, и свидетельства родственников и даже сотрудницы того самого детдома, нарезка интервью Шатунова о старте карьеры. Все основательно и наглядно.

Сложнее пришлось с периодом переезда Шатунова и Кузнецова в Москву к Андрею Разину. И тут придется указать редакторам на некоторые неточности. В фильме несколько раз повторяется мысль, что Разин услышал кассету «Ласкового мая» на вокзале. На самом деле, кассету услышал коллега Разина по группе «Мираж» Аркадий Кудряшов, причем на рынке Алма-Аты. Он показал эти яркие песни Разину в Москве, и тогда уж предприимчивый Андрей решил заняться «Ласковым маем». Часто, но как-то робко спикеры и закадровый голос говорят о клонах «Ласкового мая», которые запустил Разин. А что так робко?

«Я создал студию «Ласковый май». Получил печать, сделал гастрольное удостоверение. У меня было право выдачи гастрольных удостоверений. И я запустил все эти 67 коллективов по территории Советского Союза», - хвастался сам Андрей Разин в одном из интервью.

Наконец, авторы фильма представили восхождение «Ласкового мая» как мощный всплеск популярности Юрия Шатунова. Но это совершенно не верно! Кассеты «Ласкового мая» продавались на всех кассетных развалах и ларьках СССР, но про существование Юрия Шатунова и о том, как он выглядит, никто в стране не знал. Дело в том, что когда Сергей Кузнецов отдал кассету в тиражирование на Оренбургский ж/д вокзал (о чем упоминается в фильме), - там не было фотографий по бедности, да и состава не было, только список песен (включая «Белые розы» и «Седую ночь»). А когда Андрей Разин уже в Москве стал делать то же самое на площади трех вокзалов, то он уже сознательно отдал кассеты, перезаписанные на студии Юрия Чернавского, без фотографий и списка участников. Потому что в «Мираже» уже получил опыт концертов групп-клонов, и уже запланировал провернуть то же самое с «Ласковым маем». В итоге все концерты «Ласкового мая» в стране, включая концерты многочисленных клонов, проходили с афишами без фотографий, а в залах Разин строго запрещал телесъемку! Фото разрешались, да, но газеты тогда были черно-белые, так что различить лица фактически было невозможно. Разин ставил условие, что только сольные концерты, никаких коллег. Ни сборных концертов, ни одного коллеги за кулисами. Никто Шатунова не знал в лицо. Пока не появились видеоклипы. Страна увидела лицо Юрия Шатунова только 8 января 1989 года в программе «Утренняя почта», где вышел клип «Белые розы». А уже в 1991 году группа распалась, и Шатунов уехал в Германию.

Закадровый голос уверяет про 13 подряд сольных концертов группы в «Олимпийском». На самом деле, как я это помню, их было 17. Дело на стыке 1989 и 1990 года было так. Алла Пугачева объявила 10 концертов в «Олимпийском» со всеми звездами, а «Ласковый май» — 11. Они начали повышать ставки. И дошло до 16 у Пугачевой, и 17 у «Ласкового мая».

Но во всем, что касается дальнейшей сольной карьеры Юрия Шатунова и одновременно его судебной тяжбы с Андреем Разиным по авторским и смежным правам на золотые хиты Кузнецова, в фильме представлено достаточно точно. И умилительные кадры с комментариями детей певца, Эстеллы и Дэнниса, - эмоционально дополняют общую картинку. Комментарий главврача Домодедовской больницы дает финальные штрихи.

Думаю, даже знатокам творчества «Ласкового мая» будет интересен этот фильм «РЕН ТВ», тут есть на что посмотреть и кого послушать. И снова окунуться в ту самую атмосферу.

Гуру КЕН