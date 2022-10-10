Умер первый клавишник группы «Ласковый май»

Вдова певца Светлана Шатунова сообщила, что лично утвердила один из эскизов.



«Вместе с детьми, Дэннисом и Эстеллой, мы единогласно выбрали эскиз. Автор попросил меня пока не называть его имя, чтобы шумиха вокруг проекта не пошла во вред и не отвлекала от работы. Со временем имя мы, конечно, объявим. Скорее всего, это произойдет, когда памятник будет уже отлит. А пока у нас есть эскизный проект. Автор уверяет, что максимальное портретное сходство будет достигаться при создании